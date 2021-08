La Fundació Esportiva Municipal invertirà 400.000 euros a renovar la gespa artificial del camp de rugbi del riu

Print This Post

“El mes de setembre arrancarà amb bones notícies per al món del rugbi a València, ja que la Fundació Esportiva Municipal de l’Ajuntament de València començarà la substitució de paviment de gespa artificial del camp de rugbi del Tram V del Jardí del Túria”. Ho ha anunciat la regidora d’Esports, Pilar Bernabé, qui ha explicat que esta actuació tindrà una duració de 4 mesos i un cost de 399.902,81 euros.

La regidora d’Esports ha assenyalat sobre este tema que “remodelarem un camp de rugbi emblemàtic de la ciutat, potser el que més, en el qual juguen les seues competicions els equips de categoria nacional. Es canviarà la gespa i, a més, l’adaptarem a les noves mesures exigides en este esport perquè puguen continuar competint en les millors condicions”.

L’actual gespa artificial ja ha entrat en l’últim terç de la seua vida útil, per la qual cosa s’aconsella actualitzar-lo. A més, un canvi en la normativa de la World Rugbi i els paràmetres indicats per la Federació Espanyola de Rugbi (FER) assenyalen que els camps on es disputen competicions nacionals han de complir unes noves mesures de seguretat que, amb esta nova instal·lació, seran ateses àmpliament.

El camp de rugbi es troba actualment en ús, sent les seues dimensions de 137 x 77 m (llargària per ample) de gespa artificial. En estar situat dins del mateix llit, envoltat d’instal·lacions esportives, bancs, arbres, camins, etc.

La intervenció es limita a la zona de camp de rugbi i espai annex també cobert per gespa artificial, fins als límits que marquen la xarxa d’embornals lineals perimetrals, on s’acaba la gespa.

Els treballs concrets són la substitució de la gespa artificial, preparació i adequació de la subbase existent, col·locació de la nova gespa i col·locació de banquetes i altres elements. Entre aquestes actuacions destaca la col·locació d’una nova subbase, ja que l’actual és de terra compacta i no s’ajusta a la nova normativa, per la qual cosa serà substituïda per una artificial i amb una absorció d’impactes molt major. El contracte es troba adjudicat provisionalment mancant la seua formalització a Mondo Ibèrica, alguna cosa que ocorrerà en els pròxims dies, podent-se començar els treballs a mitjan setembre.