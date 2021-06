La Fundació Horta Sud posa en marxa una iniciativa de participació ciutadana per a avalar el projecte de rehabilitació del Palauet

Print This Post

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat recentment la tercera fase del projecte de rehabilitació del Palauet Giner-Cortina, que contempla les intervencions necessàries per a recuperar aquest emblemàtic edifici declarat Bé de Rellevància Local.



Per part seua, la Fundació Horta Sud promou ara la participació ciutadana per a aconseguir el suport a un projecte que considera d’interés general, en sintonia amb el reconeixement d’objectius comuns i l’acord de col·laboració entre les dues entitats. El reconeixement, per tant, que la rehabilitació del Palauet és un projecte singular d’actuació urbanística la finalitat de la qual és la recuperació d’una important mostra del patrimoni local, ha portat a la Fundació a incloure aquesta iniciativa entre les propostes de participació ciutadana que es presenten en la web GVA Participa, donant així l’oportunitat a la ciutadania d’expressar el seu suport i participar en la decisió de tirar avant aquesta proposta d’inversió de fons públics.



D’acord amb aquestes consideracions, la Fundació proposa avalar el projecte participant en una votació oberta a qualsevol ciutadà que residisca en la Comunitat i que desitge fer-ho possible. Per a això, només cal registrar-se en el portal participatiu de la Generalitat – www.gvaparticipa.gva.es – i votar la proposta “Rehabilitació del Palauet de Giner-Cortina a l’Horta Sud – Torrent”.