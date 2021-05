La fundació LIMNE i els alumnes de l’Institut de Càrcer planten vida a la vora del riu Sellent

Connect on Linked in

La nostra naturalesa ens necessita, ara més que mai, i, més concretament, els nostres rius. Per això, els més joves han d’estar cada vegada més conscienciats amb la cura ambiental. Com, per exemple, ja ho estan molts alumnes de l’IES Càrcer que, entre altres activitats ambientals, aquesta setmana han pogut plantar 800 exemplars de limonium a la vora del tram del riu Sellent que creua la població. Ho van fer gràcies a l’ajuda de la fundació LIMNE, que vela per la restauració dels nostres rius.

Concretament, aquesta espècie, el limonium, és una planta que es troba en perill d’extinció a causa de la forta pressió antropogènica urbanística i agropecuària en els hàbitats que ocupa. És per això que, en el Centre per a la Investigació i Experimentació Forestal (CIEF) de la Generalitat Valenciana, -centre on es va originar la campanya de plantació i la producció d’aquesta espècie- tenen com a objectiu l’incrementar el nombre d’efectius poblacionals mitjançant reforços poblacionals, com el del riu Sellent. L’activitat, coordinada per LIMNE i l’Ajuntament de Càrcer, s’emmarca en un projecte més ampli que ja porta temps desenvolupant-se en aquest tram del Sellent i que inclou altres accions, per exemple: analítiques periòdiques de la qualitat química i biològica de l’aigua, estudis hidrològics, la gestió de les espècies invasores o la repoblació d’espècies autòctones com la producció de 3.000 anguiles fa uns mesos. Tot englobat dins del projecte BIOTRAM, que a més de Càrcer, també es desenvolupa en altres rius mediterranis regulats dins de la xarxa Natura 2000, de conservació de biodiversitat europea.