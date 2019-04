La Fundació Oceanogràfic participa en l’estudi científic del fem marí en El Saler

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Personal de la Fundació Oceanogràfic, oficina tècnica de la Devesa-Albufera i de la Creu Roja recullen residus a la platja verge de la Punta

El Ministeri per a la Transició Ecològica dirigeix el seguiment i vigilància de 25 platges del litoral espanyol

La tipologia dels residus del mostreig el componen plàstics degradats per agents meteorològics així com pals de caramels, agrupacions de toallitas humides i cordes de plàstic.

La Fundació Oceanogràfic ha començat a col·laborar amb el Ministeri per a la Transició Ecològica en el gran estudi científic que realitza sobre els fems marins en tot el litoral espanyol, en el qual estan baix control un total de 25 platges.

En concret, un selecte grup de persones ha procedit aquest matí a la recollida sistemàtica de fems marins depositats a la platja entre les quals es trobaven, a més de personal de la Fundació Oceanogràfic, diversos tècnics del centre de la Devesa- Albufera de l’Ajuntament de València i de la Creu Roja d’Alacant.

L’amenaça global que suposen els fems marins ha de combatre’s fent una profunda anàlisi de la tipologia de residu oposat, així com una revisió del sistema de consum i reciclatge que tenim. Precisament, amb el present projecte es pretén realitzar un estudi exhaustiu i estacional dels residus depositats a la platja de la Punta (El Saler), icona del que seria un ecosistema dunar verge, zona de transició entre ambients marins i continentals, que ha romàs inalterat per l’acció humana.

Igualment es busca comprovar si aquests residus, interfereixen sobre l’avifauna que habita en aquests ecosistemes, amb representació de diverses espècies vulnerables.

En concret, es tindrà en compte el anidamiento del chorlitejo patinegro, declarat per SEU/Birdlife ocell de l’any, ja que nia sobre l’arena, per la qual cosa la seua reproducció és d’una fragilitat extrema i han de ser persones prèviament formades les que han pogut dur a terme l’extracció de fem.

Mètode científic del conveni OSPAR

En cada platja, seguint la metodologia del Conveni OSPAR, es duen a terme quatre campanyes en les diferents estacions de l’any sobre dos trams diferents, un de 1.000 metres en el qual es comptabilitzen objectes de gran grandària, i un segon de 100 metres per a registrar la resta i classificar-los per tipologies.

Els objectius del programa no són només la neteja i retirada d’aquests residus que arriben a les platges, sinó també l’aplicació de criteris per a comparar la situació de contaminació en diferents zones del litoral espanyol i previndre els fems a l’origen.

El seguiment sistematitzat i amb criteris de registre i gestió dels residus permet generar una base de dades sobre quantitats, tendències i fonts de la contaminació en el mar.

La “albuferización” del Oceanogràfic

El seguiment d’aquests fems marins, amb una metodologia de mostreig científica, constitueix una eina molt valuosa per a la Fundació, ja que permet “connectar” aquests ecosistemes de transició entre el medi marí i terrestre, amb el nou relat interpretatiu que es vol introduir a mitjà termini en el Oceanogràfic, dins del projecte de renaturalización dels jardins i llacunes del centre i la seua connexió amb l’entorn natural de la zona.

Aquest procés, que comença ja a donar els seus fruits com la colonització natural de granotes, el pas d’ocells, es converteix en una eina important per a la sensibilització de la ciutadania, atés que anualment passen per les seues instal·lacions al voltant 1,5 milions de visitants i poden conéixer de prop els elements principals d’un aiguamoll i la seua flora i fauna.

Neteja de platja del Saler

D’altra banda, per a aquest matí la Fundació Oceanogràfic ha organitzat una neteja de platja amb 35 alumnes de 4t ESO del Liceu Francés de València i 35 alumnes italians que estan amb ells d’intercanvi.

La neteja serà a la platja del Parador del Saler. Es dividirà als alumnes en 7 grups de 10, dels quals 4 grups faran neteja general, 2 se centraran en burilles i un grup es dedicarà a microplásticos filtrant arena amb un tamís.

Al final de l’activitat es procedirà a soltar una tortuga al mar.

OCEANOGRÀFIC de València, amb més de 20,5 milions de visitants, és l’element més rellevant de la Ciutat de les Arts i els Ciències i el centre més visitat de la Comunitat Valenciana. Gestionat per Avanqua, pertanyent a Global Omnium, el Oceanogràfic és l’aquari més gran d’Europa en el qual es representen tots els ecosistemes del planeta. L’objectiu final és que el Oceanogràfic contribuïsca al coneixement i la conservació del medi ambient marí, proporcionant als nostres visitants una experiència única, enriquidora i atractiva.

FUNDACIÓ OCEANOGRÀFIC de València naix amb l’objectiu d’ampliar la missió de l’aquari, complementant-la amb el desenvolupament d’iniciatives de responsabilitat social i ambiental que impregnen l’esperit i el treball realitzats.

SOBRE el GRUP AVANQUA. Integrat per Global Omnium, l’Aquari de Vancouver (el Canadà) i Ket Gestió des d’agost de 2015 es converteix en principal accionista del projecte NOU OCEANOGRÀFIC de València amb dos objectius principals: actuar com a pol d’atracció turística cap a València i ser un centre científic que es preocupa per la conservació, investigació i divulgació de la vida marina.