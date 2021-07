La fundació Visit València se suma a la iniciativa mundial sobre turisme i plàstics

Connect on Linked in

La fundació sense ànim de lucre Visit València ha sigut la primera entitat europea responsable de promocionar les destinacions turístiques, el que es conec en el sector com a DMO (Destination Management Organisation), a unir-se al projecte mundial de Global Tourism Plastic Iniciative, una iniciativa que prové de la plataforma One Planet, creada pel Programa de Nacions Unides per al Medi Ambient (PNUMA) i liderada per la Organització Mundial del Turisme (OMT) amb la col·laboració de la Fundació Ellen MacArthur.

Global Tourism Plastic Iniciative és una iniciativa llançada al gener del 2020 a manera de plataforma per implicar el sector turístic en la batalla contra la contaminació per plàstics i en favor de la salut. “La ciutat de València està plenament involucrada i compromesa amb ser una destinació sostenible i saludable, i això suposa implicar-se en la realitat climàtica que ens envolta. Ens sumem a esta iniciativa convençuts que el sector turístic té molt a aportar en favor de la cura i respecte al medi ambient, i pot contribuir significativament a la reducció del consum de plàstics. Per això, a més de ser la primera ciutat del món a certificar i mesurar la petjada de carboni de l’activitat turística, volem comprometre’ns a reduir la petjada del plàstic”, ha destacat el regidor de Turisme i Internacionalització i president de la fundació Visit València, Emiliano García.

El document que recull esta iniciativa mundial sobre turisme i plàstics té com a objectiu posar el focus en la contaminació per plàstics, i partix de cinc conceptes clau per a la visió compartida d’una economia circular per al plàstic, les definicions comunes de la iniciativa mundial sobre turisme i plàstics, la visió de One Planet i les últimes orientacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’OMT i el PNUMA.

Entre les recomanacions que estipula el projecte com a necessàries per pal·liar els efectes negatius que està tenint, especialment la covid-19, en a l’àmbit de la pol·lució en l’àmbit de la pol·lució es troben l’eliminació d’embolcalls i articles de plàstic innecessaris, l’elaboració de procediments de neteja i desinfecció que fomenten l’adopció de models de reutilització, així com el compromís de proveïdors, prestadors de servicis de gestió de residus i de les administracions locals per poder dotar d’efectivitat a estes mesures.

“Es tracta d’una iniciativa necessària per pal·liar els danys col·laterals de la pandèmia que han agreujat la situació del planeta. Este repte requerix del compromís i la complicitat dels professionals del sector turístic, un sector compromés amb la imatge de destinació sostenible que València projecta”, ha assegurat Emiliano García. “El compromís amb la sostenibilitat mediambiental de tot el sector també és un valor competitiu davant d’altres municipis”, ha conclòs l’edil.

Des de Visit València ja s’han fet els primers passos que marcaran la ruta del futur. Entre les accions planificades destaquen els procediments de reciclatge de plàstics amb ajuda de personal, la reducció dels embolcalls individuals dels productes, així com la substitució de les bosses de plàstic per a turistes per bosses de paper. L’organització es troba en un procés d’eliminació dels plàstics innecessaris de l’entorn laboral.

Visit València busca promoure i donar exemple en l’ús d’alternatives al plàstic d’un sol ús, a través, per exemple, de dispensadors d’aigua en les seus llocs de treball i en les oficines d’informació turística. Així mateix, treballa per impulsar l’economia circular en la indústria del turisme i entre els visitants, donant suport a les empreses locals a través d’assistència tècnica sobre com conscienciar i abordar la contaminació plàstica.