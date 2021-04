La “Furgoneta del Reciclatge” arriba a Carcaixent

Connect on Linked in

La campanya tornarà el 4 de maig amb activitats lúdiques i informatives per a fomentar el reciclatge entre la població

Este matí ha arribat a Carcaixent «La Furgoneta del Reciclatge», una campanya informativa i de conscienciació ciutadana sobre la importància de reciclar, especialment els envasos de plàstic. Paco Salom, alcalde de Carcaixent i Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, junt a representats del Banc d’Aliments, han visitat el punt informatiu per conèixer la campanya, organitzada conjuntament per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i Ecoembes i en col·laboració amb el Consorci Ribera i Valldigna.

La furgoneta farà una segona parada el proper dimarts 4 de maig al mercat, en encreuament dels carrers Pare Eugeni amb José Vidal Canet. La iniciativa s’emmarca dins del ‘Repte del Reciclatge’, una competició entre municipis del Consorci per a incrementar l’ús del contenidor groc, en un 15% de mitjana almenys, durant els dos mesos posteriors al període de campanya, comparant aquestes aportacions amb les del mateix període de l’any 2020. EL municipi guanyador s’emportarà un premi de 6.000 € que, en el cas que Carcaixent resulte guanyadora, el destinarà el premi al Banc d’Aliments.

Ana Garrigues, regidora de Medi Ambient, ha destacat “el caràcter transversal de la campanya ja que a més també compta amb diferents activitats lúdiques i educatives a mode de xarrades informatives que es desenvoluparan a l’alumnat dels centres educatius Ave Maria i Sant Antoni, el que permetrà fomentar entre la població jove la importància que té el reciclatge». La regidora també ha animat a tota la població a sumar-se al repte i fer un esforç extra en el reciclatge dels nostres residus «tant pels beneficis que comporta per al planeta com perquè el premi suposaria una aportació que podria resultar molt beneficiosa per a una entitat local com el Banc d’Aliments».

L’acció està plantejada seguint protocols estrictes de seguretat sanitària i té com a objectiu desmitificar les faules al voltant del reciclatge i sensibilitzar la població de la seua importància per a la cura del Medi Ambient i del planeta. La campanya persegueix la interacció “cara a cara” amb la ciutadania, per poder arribar al nombre més gran possible llars amb la finalitat de multiplicar els resultats de la campanya: informar correctament i resoldre dubtes per augmentar la separació correcta de residus i fer-ne possible el reciclatge posterior.