La Gala de l’Esport de Mislata premia als esportistes més destacats de la temporada

L’amfiteatre de Felipe Bellver va acollir la XXV edició d’aquest esdeveniment, una cerimònia que, a més, va servir per a homenatjar a tots els regidors i regidores d’Esports que ha tingut el consistori des de l’inici de la democràcia

Mislata va celebrar el divendres la gran festa de l’esport local. La XXV Gala de l’Esport ha servit un any més per a homenatjar els i les esportistes més destacats de cadascun dels clubs esportius de la ciutat. L’amfiteatre del carrer Felipe Bellver va tornar a omplir-se per a presenciar aquest acte en el qual els clubs de Mislata van tornar a exhibir tot el seu potencial, van mostrar els seus èxits i van premiar als seus millors esportistes. La cerimònia, que enguany complia 25 anys, va servir també per a fer un homenatge i reconéixer la labor de tots els regidors i regidores d’Esports que ha tingut el consistori mislatero des de l’inici de la democràcia.

L’acte va estar presidit per l’alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, i el regidor d’Esports, Toni Arenas. Ells van ser els encarregats d’entregar els premis als guanyadors i guanyadores. Durant la seua intervenció, Bielsa va destacar l’aposta municipal per fomentar l’esport, especialment l’esport de base, i va agrair a tots els i les esportistes la seua tenacitat i constància, perquè gràcies a ells “hui Mislata projecta la millor imatge dels seus esports de tota la història, sent referents en moltes disciplines”. També va animar a tota la ciutadania a practicar esport perquè “és un motor que permet millorar a nivell físic, psíquic i afectiu, però també ens permet realitzar-nos com a persones i afrontar qualsevol altre repte en les nostres vides amb fortalesa”. A més, va destacar la labor realitzada per l’Ajuntament en els últims anys per a millorar les instal·lacions esportives de la ciutat, com per exemple la remodelació dels camps de futbol de la Canaleta, o els futurs projectes que seran ràpid una realitat, com la nova piscina coberta i centre esportiu.

Els primers reconeixements de la nit van ser els entregats als i les esportistes nominats i nominades pels seus propis clubs. Cadascun dels premiats dels vint-i-dos clubs esportius de Mislata va pujar a l’escenari per a recollir el seu guardó, després de projectar-se un vídeo de cadascun d’ells, elaborats per Mislata TV.

Seguidament, arribaven els premis més destacats de la nit, els guardons per categories. L’esment als esportistes amb major projecció menors de 18 anys va recaure en Ànima García Payán, del Club Natació Peixos Mislata, pel seu treball diari dins i fora de l’aigua i la seua constància i compromís amb el club. En la categoria masculina, el premiat va ser César Clemente Gómez, del Club Handbol Mislata G.M., per considerar-ho un treballador incansable i humil i haver superat una important lesió durant la temporada. En les categories absolutes, l’esment a la millor esportista va ser per a Remedios Ortega Navarro, del Club Kangoo Enjoy, i en la masculina per a Christian Benita López, del Club de Karate José Vidal, reconeixent així les trajectòries de tots dos. I, finalment, els esments grupals van recaure en l’Equip Juvenil A del Mislata Club de Futbol, com a millor Equip de l’any pel seu ascens a la categoria Juvenil Regional Preferent, i en el Club de Gimnàstica Rítmica Cabrioles, com a millor Club de l’any pel foment del seu esport i per aconseguir en els últims anys que els seus equips de base hagen crescut de forma exponencial.

A més dels premiats de cada club i dels guardons per categories, el govern municipal va concedir com de costum tres esments especials. La primera d’elles va ser per al Club de Patinatge Artístic Looping, com el club que millor promociona la igualtat en l’esport. El segon esment especial va ser per a don Joan José Pérez Rodríguez, president del Mislata Cf. I la tercera dels esments va ser per a don Álvaro Campos Estellés, per la seua trajectòria professional com a futbolista.

Després del lliurament de premis i esments especials, va arribar el moment d’homenatge als 9 regidors i regidores d’Esports que han dedicat el seu temps i treball a les entitats esportives municipals durant els últims 40 anys, per als qui l’alcalde també va tindre unes paraules d’agraïment “per fer de la promoció de l’activitat esportiva part essencial de la ciutat”.

La gala va comptar també amb diversos espectacles d’animació a càrrec de clubs locals, com el de gimnàstica rítmica Cabrioles i el club Dinamic Mislata de gimnàstica acrobàtica, i l’acadèmia de ball BKid. La Gala de l’Esport del divendres va servir, a més, com a colofó a tot un mes de juny dedicat per complet a l’activitat esportiva, ja que és l’última de les nombroses cites incloses dins del Mes de l’Esport.