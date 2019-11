La gala del comerç de Picassent mostra el valor de les compres de proximitat

L’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent celebra la setena edició d’una gala que posa de manifest el valor del comerç local



L’Aulari de la Música i les Arts va acollir, fa uns dies, la celebració de la gala comercial, una iniciativa organitzada per l’Associació de Comerciants, Serveis i Mercat de Picassent, que este any arriba a consolidar-se en la seua setena edició. Amb la col·laboració de Survivors produccions i l’Escola Municipal de Teatre, les persones participants varen gaudir d’un gran espectacle a través d’una obra de teatre basada en el recent rodatge d’una pel·lícula als carrers de la localitat.



Durant l’acte, també es va rendir un emotiu homenatge, per la seua trajectòria, al comerciant de Picassent, Paco Ferrer, qui va rebre una placa commemorativa de mans de la presidenta de l’Associació, Vanesa Fortuny, i de la regidora de l’àrea de Comerç i Mercat, Mónica Olguín, present en l’acte, qui va destacar en el seu discurs de presentació que, «Estem convençuts que a través de l’associacionisme sumem veus per a emprendre una iniciativa comuna per la qual lluitar i és que els xicotets comerços no desapareguen i s’enfortisquen cada vegada més. Este any, hem incrementat la subvenció per a les diferents activitats que té l’Associació així com per a esta gala; i tot amb l’objectiu de donar suport, enaltir i dinamitzar un dels principals actius que té un municipi: el seu comerç local».



Per a finalitzar, es va realitzar el sorteig de 13 viatges a Morella entre la clientela dels comerços participants.