La gala dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira es reinventen en la seua XXXIII edició

Divendres nit, va tindre lloc la gala dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira en un format adaptat a causa de la pandèmia. Nombrosos polítics, escriptors i gent de la cultura no van voler perdre una gala que tornava a ser presencial.

L’alcalde d’Alzira va remarcar la importància de la cita literària que en les seues XXXIII edicions han demostrat la importància d’un esdeveniment que s’ha convertit en referent.

Per part seua, Josep Gregori, gerent d’Edicions Bromera es mostrava content per esta edició però sobretot perquè espera abastar la normalitat l’any pròxim.

El reconegut escriptor Marià Veloy és el guanyador del XXXIII Premi de Novel·la Ciutat d’Alzira amb, El món comença; Vicent Pardo amb Bestiari; Pasqual Mas per Geòrgiques; Marta I. Moreno, per Franz i Màrion; J. N. Santaeulàlia PER per Something; Maria Josep Payà, per Mariola i la botiga de la font i Cristina Olibey i Pablo Pino per l’obra La fuga són la resta de guanyadors en les diferents modalitats.