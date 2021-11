La Gala Michelin es prepara amb un debat sobre gastronomia i sostenibilitat

Connect on Linked in

“La sostenibilitat és un pilar bàsic per a la recuperació de la gastronomia i del turisme”, ha expressat el regidor de Turisme, Emiliano García

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha participat hui en el “Debat de la Gala. Gastronomia i Sostenibilitat” que s’ha celebrat hui en el Palau de Congressos. El col·loqui s’ha organitzat en el marc de la Gala Michelin Espanya i Portugal 2022 que acull la ciutat de València el pròxim 14 de desembre en el Palau de les Arts.

El Debat de la Gala Michelin ha reunit experts, administracions i professionals de llarga trajectòria en el sector de l’hostaleria i la gastronomia sostenible. A més d’Emiliano García, han participat Ricard Camarena, del Restaurant ‘Ricard Camarena’, amb dos estreles Michelin 2021, i Estrella Verde; Ángel León, del Restaurant ‘A poniente’ amb tres estreles Michelin 2021 i Estrella Verde; Rodrigo de la Calle, del Restaurant ‘El Invernadero’ amb una Estrela MICHELIN 2021 i Estrella Verde; Elvira Fernández, del Restaurant ‘El Llar de Viri’, amb Bib Gourmand de MICHELIN 2021 i Estrella Verde; Toni Misiano, agricultor ecològic de la ciutat València; Rafael Monge, de Cultivo Desterrado a Cadis, i Vinyet Capdet, Coordinadora d’Estudis de Cuina i gastronomia en CETT/UB.

Sostenibilitat i gastronomia: un camí conjunt

Emiliano García ha detallat que “la gastronomia sostenible és un pilar clau del desenvolupament turístic, de la recuperació, però també a consolidar un model compatible tant amb el desenvolupament econòmic, com amb el benestar social i mediambiental. No es tracta de recuperar-nos a qualsevol preu”. El també president de Visit València ha afirmat que “la gastronomia serà sostenible o no serà”.

“València està exercint un lideratge sense precedents: abordem el nou horitzó gastronòmic des d’un enfocament social i mediambiental. Tant l’entorn públic com privat tenim molt clar que economia i sostenibilitat han d’anar de la mà” ha destacat García. “Per això, treballem d’una manera col·laborativa per projectar el talent dels nostres xefs com els perfectes ambaixadors de la nostra gastronomia, de la seua professionalitat, la seua creativitat i el seu respecte pel producte de proximitat. Un producte que procedeix del nostre rebost natural: la cuina valenciana sap a la nostra horta i sap a la nostra mar, i així es preserva la identitat del nostre territori”, ha conclòs.

La FAO definix la gastronomia sostenible com la cuina que té en compte l’origen dels ingredients, com es cultiven, com arriben als nostres mercats i com arriben als nostres plats, sense malgastar els nostres recursos naturals i poder continuar-la en el futur sense perjudicar el medi ambient o la salut.

Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022

Un dels quatre eixos en els quals es basa l’ Unió Europea per reconéixer les destinacions pioneres en turisme intel·ligent es troba la sostenibilitat. De fet, en la proposta que ha reconegut a València com a Capital Europea del Turisme Intel·ligent 2022 l’aposta sostenible en matèria de gastronomia ha sigut altament valorada.

Així, València destaca pel seu reconeixement de la gastronomia local com a part del seu patrimoni cultural, l’aposta per una gastronomia quilòmetre 0, la posada en valor de l’horta valenciana, el suport als productors locals, la promoció d’un consum responsable i el respecte pels productes de proximitat i de temporada.