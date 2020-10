La Garrofera del Bovalar d’Alaquàs, candidata per al Concurs Arbre de l’Any

Connect on Linked in

La Garrofera d’Alaquàs, l’arbre més antic del terme municipal i un dels més imponents de tota la comarca de l’Horta, ha sigut elegida com a candidata per al Concurs Arbre de l’Any que organitza Bosques Sin Fronteras. Després d’un procés de selecció a càrrec d’un jurat expert, l’emblemàtic arbre ha passat a la tercera fase que consisteix en una votació popular. Totes les persones que ho desitgen poden votar per la Garrofera d’Alaquàs en www.arboleuropeo.es fins el 20 de novembre. L’arbre elegit participarà en el concurs europeu “TREE OF YEAR”.

La garrofera (Ceratonia siliqua) és un dels arbres mediterranis més emblemàtics de les terres valencianes i també ho va ser de les terres del secà del nostre poble. Les garroferes amb les vinyes eren les principals representants del secà d’Alaquàs fins a finals del segle XIX. La Garrofera del Bovalar, situada al camí de Moret davant del motor de Batistet, és l’arbre més vell del nostre terme, possiblement més de 400 anys, sent un dels arbres més imponents i antics que es conserven a tota la comarca de l’Horta, amb 9 m d’alçada i 12 m de diàmetre de copa. Els exemplars més vells de garrofera solen tindre una soca de característica acargolada i buida al seu interior, com és el cas de la nostra garrofera.

Un dels primers documents que fan referència a cultius de garroferals al terme d’Alaquàs es un capbreu del segle XVI ordenat pel senyor d’Alaquàs en 1577 en el que figuren quatre parcel·les de garroferes d’ almenys 38 fanecades al Bovalar d’Alaquàs. Fins i tot hi ha document amb la presencia de garroferes al nostre terme a l’any 1543.

Aquesta garrofera, històrica i noble, és l’única garrofera originaria del Bovalar que es conserva actualment. Aquest magnífic garrofer, amb una soca de vora sis metres de circumferència, és el darrer exemplar que queda del primitiu garroferal que tenia don Julio Llorca, l’antic propietari del Castell d’Alaquàs. Està inclosa en la Ruta Botànica del poble d’Alaquàs i ha estat part de articles d’investigació en la publicació Quaderns d’Investigació d’Alaquàs.

El concurs de l’Arbre Europeu de l’Any es va crear l’any 2011 per Bosques Sin Fronteras amb l’objectiu de triar els millors exemples i destacar els interessants arbres vells com un important patrimoni natural i cultural que hauríem d’apreciar i protegir. En aquest concurs no sols és important la bellesa, la grandària o l’edat sinó la història i la connexió amb les persones. Per això, es busquen arbres que s’han convertit en una part integrant de la comunitat. El concurs s’inicia amb una primera fase de presentació de candidats seguida d’una segona fase en la que un jurat expert selecciona als aspirants espanyols al concurs europeu “Tree of the year”, sent elegits pel seu major potencial a convertir-se en arbre de l’any i pels seus motius de singularitat. Ara comença la tercera fase en la que s’obri un període de votació popular del 21 d’octubre al 20 de novembre. Els resultats es donaran a conèixer el 27 de novembre.