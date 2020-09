La Generalitat anuncia dos fons per a empreses mitjanes i solvents

Connect on Linked in

El primer d’ells, el Fons Valencià de Resiliència, és una línia d’ajudes d’entre 1 i 25 milions; i el segon, el Fons de Competitivitat, estarà dotat de 200 milions



El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat dues línies de suport a les empreses, una per a empreses estratègiques de grandària mitjana i l’altra per a reforçar empreses solvents davant les dificultats per la pandèmia, que gestionarà l’Institut Valencià de Finances (IVF). Puig ha avançat en què consistiran aquests nous fons després de reunir-se amb el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, el responsable de l’IVF, Manuel Illueca, i el secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes, Joan Calabuig.



La primera d’elles, el Fons Valencià de Resiliència, és una línia d’ajudes a empreses estratègiques valencianes de grandària mitjana mitjançant operacions financeres d’un import d’entre 1 i 25 milions d’euros. Per a això, la Generalitat ha sol·licitat per carta al Ministeri d’Hisenda l’autorització d’aquesta iniciativa que complementaria un programa similar estatal d’ajudes que només contempla operacions per damunt dels 25 milions d’euros.

La segona línia és el Fons de Competitivitat, dotada de 200 milions d’euros, destinada a reforçar empreses solvents valencianes per a créixer i consolidar la seua posició.