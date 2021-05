La Generalitat anuncia la renovació de l’estació de Torrent

La directora d’FGV, Anaïs Menguzzato, ha explicat a l’alcalde Jesús Ros el projecte de millora d’accessibilitat

Les instal·lacions es barraran i comptaran amb ascensors en el pas inferior i s’ampliarà un de les andanes i el vestíbul de l’edifici

La Generalitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), remodelarà l’estació de Torrent de Metrovalencia per a millorar l’accessibilitat i incorporar un nou tancament amb línies de validació.

Així ho ha fet saber la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, a l’alcalde Jesús Ros, en una trobada mantinguda en el consistori torrentino, en el qual li ha explicat els detalls del projecte, que recull la demolició i clausura de tots els accessos actuals, de manera que a l’estació s’accedirà pel vestíbul i per una caseta de validació de nova construcció. L’actuació, que comptarà amb un pressupost aproximat d’un milió d’euros aproximadament, pretén fer un salt qualitatiu en seguretat i accessibilitat, condicionant el pas per als vianants inferior entre andanes a les Persones de Mobilitat Reduïda (PMR) amb ascensors. L’objectiu és iniciar els tràmits administratius necessaris i licitar l’obra aquest mateix any.

Actuacions previstes

L’estació tindrà un clos perimetral metàl·lic ancorat als murs existents o col·locat sobre mur de formigó armat de nova execució, al mateix temps que es realitzarà el condicionament de l’actual pas inferior entre andanes, proveït únicament d’escales, mitjançant la instal·lació d’ascensors per a donar accessibilitat a les Persones de Mobilitat Reduïda (PMR).

D’altra banda, es dotarà d’una caseta de control d’accessos a l’estació de manera que només les persones usuàries del servei de metro puguen accedir a les andanes. Dins d’aquesta caseta de control, s’allotjaran màquines d’autovenda de bitllets, un pas estàndard i un pas per a PMR. Per motius d’accessibilitat, és necessari ampliar l’andana a l’eixida de l’ascensor, així com recréixer el vestíbul de l’edifici de l’estació.

L’estació estarà proveïda de dos punts de control, una màquina expenedora de títols, cinc *flaps de pas estàndard i un per a PMR, tres cancel·ladores, intèrfons, càmeres de seguretat, enllumenat normal i d’emergència, detector d’incendis, dos ascensors i una sèrie de mesures mediambientals per a minimitzar els impactes durant l’execució de les obres.