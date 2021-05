La Generalitat aposta per millorar la connexió entre la costa i l’interior amb l’ampliació de la CV-35 per a frenar la despoblació

Print This Post

Arcadi España ha destacat la inversió de la Generalitat de 34 milions d’euros per a aquestes dues actuacions en la CV-35

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España fa seguiment de les actuacions ja finalitzades del tercer carril de la CV-35 entre la Pobla de Vallbona i Llíria i de la duplicació de calçada entre Casinos i Losa del Obispo.

L’actuació que ha dut a terme la Conselleria ha consistit en la construcció d’un tercer carril de l’autovia CV-35, de 6,45 km en cada sentit, entre la Pobla de Vallbona i l’enllaç d’accés nord a Llíria.

Igualment s’ha realitzat la duplicació de calçada de la CV-35 entre el final del tram d’autovia executat en la primera fase que arribava fins a Casinos i el final de la concessió que està a Losa del Obispo. La longitud d’aquesta actuació de desdoblament de calçada ha sigut de 15,49 km.

Arcadi España ha destacat la inversió de la Generalitat de 34 milions d’euros per a aquestes dues actuacions en la CV-35.

Les característiques geomètriques mínimes tingudes en compte per al disseny de tots dos projectes corresponen a una velocitat de projecte de 120 quilòmetres/hora. Les obres han suposat una inversió de la Conselleria d’11.855.572 euros per al tercer carril i 22.441.834 euros per a la duplicació de calçada entre Casinos i Llosa.