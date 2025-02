Una infraestructura estratègica per al desenvolupament industrial

La Generalitat Valenciana ha donat llum verda a la construcció d’una nova carretera que connectarà directament l’A-7 amb el parc industrial Joan Carles I a Almussafes, situat entre esta localitat i Picassent. Esta infraestructura serà clau per potenciar la competitivitat de la zona on es troba la factoria Ford Espanya. L’alcalde d’Almussafes, Toni González, ha qualificat el projecte com “necessari” i “vital”.

Una inversió de 340.793 euros per a la primera fase

La nova carretera comptarà amb una inversió inicial de 340.793 euros per a la primera fase del projecte. Aquesta inclou la licitació del disseny, la tramitació ambiental i els processos d’informació pública, a més de l’obtenció de les autoritzacions pertinents.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Martínez Mus, ha destacat que l’actual accés al parc industrial Joan Carles I presenta nombrosos inconvenients, ja que es fa a través d’un camí agrícola i una via pecuària.

Millores en accessibilitat i logística

La nova infraestructura tindrà un disseny que millorarà l’accessibilitat i connectarà de manera més eficient la zona industrial amb l’A-7, optimitzant la logística de l’àrea

L’objectiu principal d’aquesta actuació, segons ha informat Martínez Mus, és “superar les limitacions de l’itinerari fins ara” i facilitar una connexió directa i eficient per a les empreses del parc industrial.