La Generalitat aprova un nou paquet de mesures contra el COVID-19 en la Comunitat Valenciana

Connect on Linked in

Aquestes mesures estaran vigents fins al pròxim 15 de febrer, data fins la qual també s’han prorrogat les mesures adoptades per l’Ajuntament de Torrent el passat 15 de gener

Davant l’evolució de la situació sanitària, la Generalitat Valenciana va aprovar ahir un nou paquet de mesures contra el COVID-19, les quals estaran vigents des de hui, dilluns 25 de gener, fins al pròxim 15 de febrer. D’aquesta manera, les restriccions recentment implantades per l’executiu autonòmic contemplen les següents actuacions: el tancament perimetral dels grans municipis de més de 50.000 habitants -entre els quals s’inclou Torrent- en els festius i caps de setmana; la prohibició d’anar plegats més de dues no convivents pel carrer; la prohibició de visitar altres domicilis, ja que només es podrà estar en els espais privats amb persones del mateix nucli de convivència; i la pròrroga del confinament perimetral de la Comunitat Valenciana.

Així mateix, l’Ajuntament de Torrent ha acordat prorrogar les mesures decretades en clau municipal el passat 15 de gener fins al pròxim 15 de febrer, a saber: el tancament de parcs i jardins; el tancament de les instal·lacions esportives municipals; el tancament de les biblioteques de la Casa de la Cultura i l’Edifici del Metre, així com del Centre d’Informació Juvenil; la suspensió de la programació de l’Auditori; la limitació del nombre d’assistents a les celebracions de noces municipals; el cessament de les activitats programades per IDEA’T i la Casa de la dona; i el reforç de les labors de neteja i desinfecció urbana.

Limitació de la mobilitat en festius i caps de setmana

Queda limitada l’entrada i eixida de persones dels termes municipals dels municipis i grups de municipis amb població superior als 50.000 habitants -des de les 15h del divendres fins a les 6h del dilluns, i des de les 15h de la vespra dels dies festius fins a les 15h del següent al festiu-. D’aquesta manera, s’impedeix l’entrada i eixida de la població durant els dies no laborals, per la qual cosa es prohibeixen els desplaçaments a les segones residències o excursions, així com realitzar compres en municipis veïns.

Limitació de reunions només amb convivents en l’espai privat

En domicilis i espais d’ús privat, tant a l’interior com en l’exterior, es permeten únicament les reunions familiars i socials de persones que pertanyen al mateix nucli o grup de convivència, a excepció de les reunions per raons laborals o institucionals, activitats de l’àmbit educatiu o la criança o les cures a majors.

Dues persones màxim en espais públics

En espais d’ús públic, tant tancats com a l’aire lliure, les trobades familiars o socials no podran superar el màxim de dues persones, llevat que es tracta d’un grup de persones convivents. En aquest aspecte, es contemplen les mateixes excepcions que en l’apartat anterior.

Es prorroga el confinament perimetral de la Comunitat Valenciana

Es prorroga fins a les 23.59 h del 15 de febrer de 2021, la limitació de l’entrada i eixida de la comunitat valenciana.

Se sumen a les mesures que ja estaven en vigor

Aquests nous anuncis s’afigen a les mesures que ja s’estaven aplicant des de dilluns passat 21 de gener, com el tancament de tota l’hostaleria i la restauració (amb l’excepció dels quals oferisquen servei de menjar a domicili o per a portar), així com el de totes les instal·lacions esportives. I l’avançament de l’horari de tancament de comerços d’activitats no essencials a les 18.00 hores.