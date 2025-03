La Generalitat clausura els punts d’apilament local d’Algemesí

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, visita el punt d’apilament local d’Algemesí i fa balanç del pla de xoc per a la retirada de residus, posat en marxa després de les inundacions.

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori avança en la tercera i última fase del Pla de Residus de la Generalitat amb el buidatge i clausura dels punts d’apilament local situats a Algemesí, després de retirar 59.000 tones d’estris i voluminosos.

A mesura que s’avance en aquesta fase es pretén que els serveis municipals, que operaven a través de contractes per a la recol·lecció de residus, reprenguin el seu funcionament habitual en aquestes poblacions, tal com ho feien abans de la riuada. A més, la Generalitat ha assumit el cost de les taxes de residus dels habitatges i locals greument afectats per les inundacions.