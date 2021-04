La Generalitat comença a instal·lar els primers carrils en el tram subterrani de la Línia 10 de Metrovalencia

Connect on Linked in

Arcadi España destaca que les obres avancen segons el que es preveu amb l’objectiu de prestar servei en els primers mesos de 2022

Les obres del canó per als vianants de Bailèn començaran a l’estiu i el projecte de connexió subterrània de Xàtiva es traslladarà en les pròximes setmanes al Ple del Consell

La Generalitat ha iniciat la instal·lació del carril del tram subterrani de la futura Línia 10 (Alacant-Natzaret) de Metrovalencia. Aquests treballs han començat en l’estació d’Alacant i d’ací es prolongaran fins a aconseguir les instal·lacions de Russafa i Estimat Granell.

En total està previst instal·lar 8.000 metres de carril al llarg de dos quilòmetres de via doble, dividisc en 444 peces de 18 metres, que té un pes total de més de 480 tones. Els treballs previstos comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells.

Com a part del projecte de condicionament del tram subterrani, pressupostat en més de 25 milions d’euros, s’inclou l’execució de drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d’arquitectura de les tres estacions que afecten acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, escales mecàniques, ascensors, entre altres.

La Generalitat ja treballa per a connectar per als vianants la futura estació d’Alacant amb les estacions de Xàtiva i Bailèn, a través de dos passos subterranis que faran possible que la nova Línia 10 s’integre en el conjunt de la xarxa de Metrovalencia.

Està previst que les obres d’aquest accés, que s’executaran com a part dels treballs que es realitzen actualment en el tram subterrani, comencen aquest estiu i que, en finalitzar, el canó per als vianants estiga obert tant per a persones usuàries de Metrovalencia, com per a vianants

D’altra banda, el canó per als vianants subterrani que connectarà les estacions d’Alacant i Xàtiva permetrà una connexió ràpida i fluida dels viatgers i viatgeres per a realitzar el transbord amb les Línies 3, 5 i 9.

FGV té previst traslladar en les pròximes setmanes al Ple del Consell les obres d’aquesta connexió per als vianants amb Xàtiva, com a pas previ a la seua licitació. Les dues actuacions compten amb un pressupost conjunt d’uns 23,5 milions d’euros.

A més per a connectar la Línia 10 amb la zona del Grau, es desenvoluparà un nou traçat tramviari des de la Ciutat de les Arts i les Ciències, seguint per l’avinguda Menorca, fins a arribar a la façana marítima i integrar aquest nou tram amb la xarxa tramviària actual en la parada Grau-Canyamelar.