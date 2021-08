La Generalitat comença a instal·lar en Quatre Carreres la primera de les parades de la nova Línia 10 de Metrovalencia

Print This Post

La Generalitat ha començat a instal·lar en Quatre Carreres la primera de les parada del tram en superfície de la nova Línia 10 de Metrovalencia, que unirà el centre de València, des de l’estació d’Alacant, i el barri de Natzaret. Aquestes parades compten amb 23 metres de llarg i compten amb espai per a la informació de servei, com a horaris i plans, així com teleindicadors i suports publicitaris. Es tracta d’estructures metàl·liques que reprodueixen en la seua part posterior la silueta del trencadís. A més d’en Quatre Carreres, aquestes mateixes estructures s’instal·laran en tot el tram en superfície de la futura Línia 10, és a dir, en les parades de Ciutat Arts i Ciències – Justícia, Oceanogràfic, Moreres i Natzaret. Està previst que els treballs s’estenguen durant tot el mes d’agost.

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha fet seguiment dels treballs d’instal·lació de les noves parades, acompanyat per la directora gerent d’FGV, Anaïs Menguzzato, i ha valorat que aquesta actuació “suposa un pas més en les obres de la futura Línia 10, que avancen a bon ritme per a complir els terminis previstos i que puguen finalitzar a la fi de 2021, per a començar a prestar servei en els primers mesos de 2022”.

A més, Arcadi España ha mostrat el seu agraïment a les persones que estan treballant en totes les obres que es realitzen al llarg del futur traçat de la nova línia de Metrovalencia “perquè el projecte avance amb seguretat i tranquil·litat i es complisquen els objectius i terminis previstos”.

En aquest sentit, ha destacat que durant aquests últims mesos “fins a 150 persones al dia treballen en els trams de túnel i més de 250 persones treballen en el conjunt de les actuacions relacionades amb la nova Línia 10”.

El conseller ha remarcat durant la visita que aquestes parades “permetran una major accessibilitat i també la possibilitat de distribuir a totes les persones que utilitzen els serveis de *Metrovalencia en l’espai de l’andana”. Aquest prototip del que seran les futures parades de tota la línia està ensostrat al llarg dels seus 23 metres d’estructura.

D’altra banda, el titular de Mobilitat ha incidit en què l’obertura de la nova Línia 10 de Metrovalencia “suposarà una major integració de tota la xarxa de metro i connectarà els barris d’una forma sostenible, lluitant contra el canvi climàtic i apostant pel transport públic”.

Actuacions en la L10

La instal·lació de les parades forma part del projecte de condicionament de la superestructura de via, arquitectura i equipament de la Línia 10, corresponents al tram en superfície, des de l’eixida del túnel en la rampa d’Estimat Granell fins al barri de *Natzaret.

Les actuacions previstes en aquest projecte també contemplen la construcció en el barri de Natzaret del depòsit provisional per a les unitats tramviàries que circularan per aquesta prolongació de l’actual xarxa de Metrovalencia.

El pressupost destinat a l’execució d’aquests treballs, adjudicats per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a la UTE formada per les mercantils COMSA, S.A.O.- Llevantina Enginyeria i Construcció S.L. és de 6.205.350 euros, IVA inclòs.

Els treballs d’arquitectura en les parades de superfície inclouen el condicionament i equipament de les marquesines, així com les instal·lacions elèctriques i il·luminat comunicacions, peatge i informació al viatger i la urbanització de les àrees afectades per l’obra.

La Línia 10, una vegada completada, unirà el centre de València amb la zona de la Ciutat de les Arts i les Ciències i el barri de Natzaret, ampliant de manera molt considerable l’oferta de transport de la xarxa de Metrovalencia. Aquesta línia combina trams subterranis i en superfície, amb un recorregut d’uns 5 quilòmetres i 8 estacions i parades (3 subterrànies i 5 en superfície).

El projecte de construcció del conjunt d’aquesta línia està cofinançat per la Unió Europea, a través del programa operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

En l’actualitat també s’estan executant les obres previstes al llarg del tram subterrani, amb un pressupost superior als 25 milions d’euros. Els treballs comprenen la instal·lació de la totalitat de la doble via i aparells; drenatges i canalitzacions laterals per a instal·lacions; i els treballs d’arquitectura de les tres estacions que inclouen acabats, paviments, revestiments verticals, mobiliari, etcètera.

Al seu torn també es treballa en la instal·lació de subestacions i escomeses del traçat, així com la senyalització, comunicació i sistemes de seguretat