La Generalitat constitueix la taula d’innovació per a establir noves estratègies enfront de fenòmens meteorològics extrems

La Generalitat ha constituït una taula sectorial d’innovació i competitivitat logística terrestre integrada per associacions empresarials i el centre tecnològic de l’Embalatge, Transport i Logística per a fer front als reptes del transport de mercaderies per carretera i establir estratègies de resiliència enfront de fenòmens meteorològics extrems com les riuades del passat 29 d’octubre.

Així ho ha confirmat el director general de Transport i Logística, subratllant que l’objectiu és enfortir al sector logístic i tota la cadena de subministrament, tant en el seu creixement propi com en el seu impacte en altres sectors industrials en els quals la logística és un element nuclear.

En aquest grup de treball ha participat també el secretari autonòmic d’Indústria, Comerç i Consum, Felipe Carrasco, qui ha assegurat que la col·laboració de la Conselleria d’Indústria permetrà alinear els principals reptes al costat de les associacions empresarials i entitats tecnològiques.