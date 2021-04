La Generalitat convoca ajudes econòmiques per a digitalitzar i restaurar arxius municipals

Connect on Linked in

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha convocat subvencions destinades a finançar les despeses derivades de la digitalització i la restauració de documents d’arxius amb una antiguitat de 50 anys o superior així com les despeses derivades de l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius municipals valencians. En esta ordre d’ajudes es destina un import màxim de 400.000 euros.

La Generalitat contribuirà al finançament parcial de les despeses amb un màxim del 100 % del cost de la inversió realitzada, en digitalització i restauració de documents, o en l’adquisició d’equipament per a la correcta conservació i utilització dels fons documentals existents en els arxius municipals.

El tipus d’equipament per a la millora d’instal·lacions d’arxius municipals que es podrà finançar serà d’ús exclusiu per a l’arxiu. L’equipament consistirà en les prestatgeries metàl·liques, armaris compactes mòbils sobre raïls, arxivadors de plans horitzontals, deshumidificadors i termohigròmetres.



Com a novetat enguany, dins de l’equipament subvencionable s’inclouran vitrines expositores per a exposicions de documents d’arxiu, climatització dels depòsits de l’arxiu i escàners adequats per a digitalització de la documentació arxivística.

La Comunitat Valenciana té competència exclusiva en matèria d’arxius que no siguen de titularitat estatal i un dels seus objectius és la conservació del patrimoni documental valencià.