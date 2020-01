La Generalitat convoca la segona edició del concurs escolar ‘Cap a una economia circular: per una Europa sense residus’

Podran participar alumnes de 6é de Primària de centres educatius



– Els projectes es podran enviar fins al 2 d’abril i els guardons s’entregaran al maig







Les Conselleries d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i d’Educació, Cultura i Esport han convocat la segona edició del concurs escolar ‘Cap a una economia circular: per una Europa sense residus’: consultar ací



Es tracta d’una activitat cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu de fons Feder de la Comunitat Valenciana 2014-2020.



El concurs, orientat als alumnes de 6é d’Educació Primària de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, té com a objectiu sensibilitzar la infància sobre la importància del reciclatge i la protecció del medi ambient, un dels principals objectius que el Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) 2014-2020 ajuda a aconseguir.



La participació es realitzarà a través d’un projecte elaborat mitjançant treball cooperatiu, que desenvoluparà una solució pràctica per a millorar la gestió dels residus i la seua forma d’implantació.



Els projectes presentaran un contingut original, faran referència a la Unió Europea, destacaran la problemàtica dels residus, diferenciaran entre tipus de deixalles, identificaran diferents productors de residus, assenyalaran diferents alternatives de tractament, intentaran fer una valoració econòmica, relacionaran residus i medi ambient i al·ludiran a l’economia circular.



Els projectes es podran enviar fins al 2 d’abril i hauran d’estar elaborats en equip. El jurat es reunirà abans del 30 d’abril i valorarà la creativitat, la imaginació, l’originalitat i la capacitat per a adaptar la proposta presentada en el projecte a la realitat. Abans del 9 de maig es faran públics els projectes premiats i els finalistes i els guardons s’entregaran al maig, per a commemorar el Dia d’Europa 2020.



Els dos treballs premiats amb primer i segon premi, així com els huit finalistes, seran guardonats amb un diploma commemoratiu i una visita d’un dia a una planta de reciclatge de la Comunitat Valenciana.



A més, els seus treballs seran difosos a través de la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de la pàgina web de Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.