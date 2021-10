La Generalitat coordina la implantació en sis comunitats autònomes del nou sistema valencià de geolocalització d’anomenades al 1·1·2

Print This Post

La Generalitat desenvolupa per a tota Espanya la tecnologia AML, que permet reduir a un radi de 15 metres la precisió en la geolocalització de les anomenades al 1·1·2

Després d’implantar amb èxit el sistema en la Comunitat Valenciana, Catalunya i Canàries ara inicia la fase de proves a Aragó, Galícia i Múrcia

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha culminat amb èxit la primera fase d’implantació del nou sistema geolocalització Advanced Mobile Location (AML), desenvolupat per la Generalitat, que permet situar geogràficament l’origen de l’anomenada a qualsevol 1·1·2 d’Espanya amb una precisió d’entre 15 i 20 metres. Després del període de prova en la Comunitat Valenciana, Catalunya i Canàries, en les pròximes setmanes començarà a introduir-se a Aragó, Galícia i Múrcia.



Durant prop de sis mesos, personal de la plataforma tecnològica d’Emergències ha executat “amb resultats molt prometedors” la primera fase de desenvolupament del sistema AML, segons ha explicat el secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel. “Estem molt satisfets amb els resultats que s’albiren perquè la precisió en la geolocalització es redueix considerablement respecte la tecnologia tradicional”, que oscil·la entre 2 i 5 quilòmetres en àrees urbanes i entre 40 i 50 quilòmetres en zones muntanyenques. Ángel ha explicat que “aquest avanç tecnològic facilita la capacitat dels efectius d’emergències per a donar una millor i més ràpida resposta, la qual cosa suposa un salt qualitatiu molt important del qual es beneficiaran tots els espanyols i espanyoles”.



El sistema AML està operatiu en la Comunitat Valenciana des d’abril mentre que Catalunya i Canàries van començar a utilitzar-ho al juny, en període de prova, assistides per la AVSRE. Després de culminar aquesta primera fase, el sistema començarà a implementar-se en les pròximes setmanes en els centres autonòmics del 1·1·2 a Aragó, Galícia i Múrcia, el personal del qual també serà format pels tècnics valencians.

El programari, principal repte tecnològic

El principal repte tecnològic del projecte ha sigut el desenvolupament del programari necessari per a posar en marxa el AML. Amb aquest sistema, la crida de veu i el posicionament s’emeten en paquets de dades diferents i se centralitzen en un solo servidor central per a tot el país, independentment del lloc d’origen de l’anomenada a emergències. El programari desenvolupat per la AVSRE permet filtrar i distribuir a cada comunitat autònoma les dades relatives a cada anomenada al 1·1·2.

El Advanced Mobile Location (AML) és un sistema d’ubicació d’emergència disponible en telèfons intel·ligents que obté ubicacions altament precises gràcies al mesurament de tres paràmetres: l’antena dels operadors mòbils, el GPS del telèfon i les connexions wifi actives.



Fins ara, els serveis d’atenció telefònica 1·1·2 d’Espanya comptaven amb un sistema basat en la informació proporcionada pels operadors mòbils, segons la ubicació de les seues antenes i la connexió dels telèfons a aquestes antenes. Això permetia localitzar la ubicació de les crides en un radi d’entre 2 i 5 quilòmetres en el cas de zones urbanes, i d’entre 40 i 50 quilòmetres si l’usuari es trobava en una zona muntanyenca.

Amb el AML, la Sala del 1·1·2 rep la trucada d’una banda i les dades de localització per un altre en el mateix instant en es marca el nombre únic d’emergències. A més, aquestes dades s’actualitzen cada pocs segons, precisant i afinant cada vegada més la ubicació.