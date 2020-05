La Generalitat coordina un dispositiu de més de mil efectius dins del Pla contra Incendis Forestals previst per a aquest estiu 2020

Connect on Linked in

La nova Unitat de Comunicacions Avançada Satcom 2 permetrà a la Generalitat tindre cobertura en qualsevol punt del territori

Enguany “ens enfrontem a una de les campanyes contra incendis més difícils de la història de l’Agència d’Emergències”, destaca Bravo

La consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, ha presentat aquest dimarts el Pla de Lluita contra Incendis Forestals previst per a aquest estiu 2020, que comptarà amb un dispositiu de més de mil efectius de diferents organismes, coordinat per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE).

Bravo ha destacat que enguany “ens enfrontem a una de les campanyes contra incendis forestals més difícils de la història i la gestió de la qual serà tot un repte en organització i gestió per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències”.

La incidència de la COVID-19, haver viscut una de les primaveres més plujoses dels últims anys, la previsió d’un estiu molt sec i d’una major afluència de gent en les zones d’interior, són factors que han provocat que la AVSRE “haja fet un esforç d’organització inèdit en les més de dues dècades d’existència del 1·1·2 Comunitat Valenciana”, ha explicat la consellera.

Si es para atenció a les xifres, 2019 va ser l’any amb menor nombre d’incendis registrats des de 1986, encara que sí que va haver-hi un destacable, el de Beneixama del 15 de juliol. Durant tot 2019, es van rebre en el 1·1·2 un total de 1.025 crides relacionades amb incendis de vegetació, encara que no sempre van derivar en incendis forestals.

En total, l’any passat, dels 273 incendis declarats com a forestal, els Bombers de la Generalitat van participar en 251. També van tindre lloc 199 vols d’extinció per part d’avions i 263 d’helicòpters; i 261 vols de vigilància.

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències té preparat, cada dia, un dispositiu de 432 persones entre els mitjans terrestres i aeris.

A aquests se sumen els mitjans de prevenció de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica amb els seus observatoris forestals de vigilància.

Completen l’operatiu els efectius dels tres consorcis provincials de bombers, les brigades de Divalterra, personal de la UME, Guàrdia Civil i policies locals dels diferents ajuntaments així com la Policia de la Generalitat.

D’aquesta forma, en el moment en què s’activa el Pla Especial d’Incendis Forestals, l’Agència coordina el treball de més d’un miler de professionals.

Aquest 2020, la AVSRE, que coordina aquesta campanya, disposarà de 432 professionals que inclouen 56 unitats de bombers forestals de la Generalitat, que representen un total de 280 bombers o bomberes forestals disposats diàriament per a l’extinció; personal del Centre de Coordinació d’Emergències; 45 autobombes, 9 helicòpters (2 de coordinació i 7 d’extinció) i 9 avions (7 de terra i 2 amfibis).

A causa de la incidència de la COVID-19 i a causa de les mesures de confinament, “el desplegament dels efectius de reforç d’enguany (que haguera començat en circumstàncies normals el passat 16 d’abril) s’ha traslladat al 16 de maig amb el que es mantindrà un mes més del que seria habitual, és a dir, fins al 15 de novembre i no fins al 15 d’octubre com estava previst”, ha detallat la consellera.

Enguany, la Generalitat dedicarà més de 80 milions d’euros a les tasques d’extinció d’incendis, dels quals, prop de 41,5 són per a la SGISE, 15 es destinen a mitjans aeris i prop de 24 a aportacions als tres Consorcis de la Comunitat.

Nova Unitat Satcom 2

La campanya inclou enguany com a novetat la posada en funcionament d’una nova Unitat de Comunicacions Avançada Satcom2, dotada de més capacitats tècniques via satèl·lit i que permetrà disposar d’internet de banda ampla amb tecnologia VSAT o establir una estació base mòbil de la xarxa Comdes en aquells llocs on es declare un incendi i no hi haja cobertura d’aquesta.

“Gràcies a aquesta nova Unitat podem ampliar la xarxa Comdes a qualsevol punt del nostre territori. Els recorde que Comdes és l’acrònim de la xarxa de Comunicacions Mòbils Digitals d’Emergències i Seguretat de la Comunitat Valenciana, que és la que ofereix la Generalitat a totes les organitzacions i flotes que presten serveis de prevenció, rescat, emergències i seguretat en les tres províncies”, ha aclarit la màxima responsable de Justícia, Interior i Administració Pública.

Aquesta xarxa compta amb 174 estacions base i permet més de 1.270 comunicacions simultànies de veu i dades. A més, permet, entre altres coses, enviar imatges de l’incendi captades en temps real pels helicòpters de coordinació Víctor-0 i Víctor-1, i pels drons de l’Agència i, per tant, facilitar la presa de decisions per part del Lloc de Comandament Avançat.

Augment del nombre d’operadors

La consellera ha apel·lat a la responsabilitat i col·laboració ciutadana per a evitar els incendis i també perquè s’utilitze el telèfon d’emergències 112, davant qualsevol sospita de foc, ja que “una crida a temps pot evitar un gran incendi i permet als serveis d’emergències actuar amb la celeritat desitjada en aquests casos”.

Així mateix, ha detallat que, des de l’1 de juliol i fins al 31 d’agost, el servei d’atenció de trucades del telèfon d’emergències 1·1·2 “incrementarà tant el nombre d’operadors com el de personal coordinador en un 18% més que en període ordinari”.

Mesures preventives del personal d’Emergències

Bravo ha insistit en el particular d’aquest any degut a l’actual estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19, i ha explicat que en l’Agència s’ha adoptat una sèrie de mesures preventives per a tot el personal que forma part de l’operatiu de vigilància i extinció d’incendis forestals.

“A més de les mesures higièniques que hem d’observar tots respecte a la rentada de mans o ús de màscares, cada lloc de treball serà desinfectat diàriament i ventilat dues vegades al dia”, ha destacat. D’igual manera, “s’evitaran els intercanvis de personal entre les unitats. Per aqueix motiu, no es realitzaran rutes de vigilància, ni es duran a terme pràctiques conjuntes que impliquen diverses unitats”, ha afegit.

Finalment, la consellera ha conclòs que les bases compartides entre mitjans terrestres i aeris “es reubicaran les tripulacions dels aeris sempre que siga possible i, en cas contrari, s’aplicaran mesures estrictes de distanciament”.