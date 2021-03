La Generalitat declararà d’interés general totes les activitats, obres i infraestructures sanitàries relacionades amb la pandèmia’

Print This Post

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic Vicent Soler, ha destacat que per a impulsar l’execució de projectes necessaris per a fer front a les necessitats creades per la pandèmia, es declararan d’interés general totes les activitats, obres i infraestructures relacionades amb els serveis sanitaris i socials, el tractament de residus sanitaris i transport de material mèdic.

L’actual situació exigeix que es remoga amb la major urgència possible tots aquells obstacles que puguen entorpir la posada en marxa i el desenvolupament d’aquesta mena de mesures, per a poder prestar així un millor servei i assistència als ciutadans”, ha subratllat el conseller.

La urgència d’afrontar les necessitats de proveïment i equipament sanitari ha sigut un dels grans cavalls de batalla des de l’inici d’aquesta crisi. L’esforç financer i logístic contínua en una doble vessant, garantir l’assistència sociosanitària i gestionar la campanya de vacunació.

Segons el conseller d’Hisenda, “des de l’inici de la crisi, la prioritat del Consell ha sigut protegir la salut de les persones davant la pandèmia, al mateix temps que es garantia el funcionament dels serveis públics fonamentals i l’eficiència de la gestió econòmica, i administrativa, una cosa en la qual redundarà el nou decret llei”.