La Generalitat denuncia el retard del Govern en la posada en marxa de les unitats d’emergència de salut mental per als afectats per la DANA

La Generalitat Valenciana ha alertat sobre el retard del Govern d’Espanya en la posada en marxa de les Unitats de Salut Mental d’Emergències (USME) per a les persones afectades per la DANA. Aquestes unitats, anunciades inicialment al novembre de 2024 i previstes per a febrer de 2025, encara no han sigut desplegades a la Comunitat Valenciana. A més, el Govern central ha reduït de 14 a 9 el nombre d’unitats, de les quals 8 corresponen a la Comunitat Valenciana i 1 a Castella-la Manxa.

Segons ha denunciat la Conselleria de Sanitat, el Ministeri de Sanitat encara no ha enviat cap recurs per a atendre la salut mental de les persones afectades per la DANA a la Comunitat Valenciana. Tot i que el Ministeri ha comunicat que “espera” que les unitats puguen desplegar-se al març, no ha assegurat que el dispositiu vaja a estar operatiu en eixa data.

El retard en la posada en marxa d’aquestes unitats es reflecteix en la gestió del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Sanitat, la Generalitat Valenciana i la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa. El Consell de Ministres va aprovar la creació d’aquests equips l’11 de novembre de 2024, i la ministra de Sanitat va anunciar a València, el 4 de desembre, que estarien llestes al febrer. No obstant això, el Ministeri no va remetre el conveni signat a la Conselleria de Sanitat fins al 24 de febrer de 2025 a les 19:58h. La Generalitat el va signar i retornar en menys de 24 hores, però, el 7 de març, el Ministeri el va remetre novament en detectar errors en la redacció.

Des de la Generalitat Valenciana s’ha criticat que el Ministeri de Sanitat haja tardat quatre mesos a formalitzar un conveni que va anunciar al novembre i que continua sense concretar la composició de les plantilles de les USME. El document estableix que la Conselleria de Sanitat formarà part de l’Oficina Tècnica de Coordinació de l’Emergència, juntament amb representants del Ministeri, la Junta de Castella-la Manxa i la Fundació Estatal de Salut, Infància i Benestar Social. No obstant això, el Ministeri configura aquestes unitats com a recursos psicosocials i no com a dispositius d’assistència sanària, competència estatutària de la Generalitat.

Les reunions mantingudes el 26 de desembre i el 14 de gener van confirmar que seran 9 i no 14 els equips desplegats, la qual cosa suposa una retallada significativa respecte als compromisos inicials. A més, en ambdues reunions es va traslladar que “s’espera” que el desplegament tinga lloc al març, però sense garantir una data concreta.

La Generalitat subratlla la contradicció en els terminis quan el propi Ministeri contemplava com a primer nivell d’atenció de les USME la “resposta immediata a l’emergència”, que incloïa l’atenció a necessitats bàsiques i els primers auxilis psicològics per a estabilitzar les persones en la fase inicial de xoc i trauma agut, segons la nota de premsa del Ministeri del 4 de desembre.

Davant aquesta situació, la Generalitat Valenciana exigeix al Govern d’Espanya que accelere el desplegament d’aquests recursos essencials per a garantir l’atenció a les persones afectades per la DANA i que complisca amb els compromisos adquirits en temps i forma.