La Generalitat destina 2,4 milions a un pla de suport social per als afectats per la DANA

La Generalitat impulsa un pla de 2,4 milions per a les víctimes de la DANA amb l’ajuda de 100 professionals.

Equip especialitzat ajuda les poblacions afectades amb serveis socials, assessorament i suport psicològic.

La Generalitat ha impulsat un pla de suport social per ajudar les persones afectades per la DANA, amb una inversió de 2,4 milions d’euros i la incorporació de prop de 100 professionals especialitzats. La vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha destacat la importància d’aquest dispositiu, que busca oferir una atenció integral als afectats.

Aquest pla, gestionat per l’Institut Valencià de Serveis Socials (IVASS), s’està desplegant en 14 municipis valencians, entre ells Sedaví, on Camarero ha visitat l’equip format per set professionals. Els equips treballen en coordinació amb els serveis socials municipals per facilitar informació, suport psicològic i assessorament en la tramitació d’ajudes destinades a pal·liar els danys ocasionats per la riuada.

Els equips estan formats per psicòlegs, treballadors socials, educadors, auxiliars administratius i tècnics jurídics, i tindran una durada inicial de sis mesos, prorrogables segons les necessitats.

Per garantir una atenció eficaç, s’han destinat més de 230.000 euros a la posada en marxa de set oficines mòbils i tres vehicles adaptats, especialment pensats per atendre les poblacions més afectades i amb dificultats d’accés. A més, els equips compten amb recursos tècnics com ordinadors i telefonia mòbil per facilitar la seva tasca sobre el terreny.