La Generalitat destina un milió d’euros a instal·lar 80 pantalles d’informació en les parades de tramvia de Metrovalencia

El conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, ha anunciat que Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) invertirà un milió d’euros en la instal·lació de les pantalles del nou sistema d’informació al viatger de les línies tramviàries de Metrovalencia.

Aquest nou equipament compta amb teleindicadores LED i TFT´s (similars a les pantalles de televisió), que informaran del temps de pas, així com d’altres qüestions relatives al servei, com a incidències, avisos o recomanacions.

El conseller, ha explicat que “l’empresa pública ha previst completar la instal·lació d’aquests suports informatius al llarg de les pròximes setmanes per a posar-los en servei, després de completar un període de proves”.

Aquesta actuació inclou la instal·lació de pantalles informatives en totes les parades del tramvia, aproximadament dos per cada baixador, la qual cosa representa uns 80 teleindicadors, que, a més, són accessibles. En concret aquests teleindicadors compten amb el sistema ‘Ciber-pass’ per a invidents, que permet, sota demanda, que la informació que apareix en la pantalla es puga escoltar per a facilitar l’accés d’aquests continguts a un major nombre de persones.

Aquesta mateixa actuació “contempla instal·lar pantalles de majors dimensions i amb més possibilitats tècniques, en parades de transbord i més transitades”. Aquestes parades seran: Entroncament, Benimaclet, Vicente Andrés Estellés, Pont d’Assot, Tarongers, La Cadena, Vicent Zaragozà, La Carrasca i Sagunt. En el cas de l’estació de Marítim Serradora, els actuals teleindicadores també seran substituïts per pantalles TFT.

“L’objectiu és escometre una millora global que ens permeta donar informació més àgil i detallada del que ocorre en la xarxa de Metrovalencia, perquè les persones usuàries puguen reaccionar davant possibles imprevistos, donar un millor servei i, en definitiva, ser més competitius”