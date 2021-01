La Generalitat dissenya un nou paquet d’ajudes per als sectors més afectats per la crisi

Connect on Linked in

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciat un nou paquet d’ajudes per als sectors productius més afectats per la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, que seran analitzades i concretades per una comissió tècnica de treball.

El cap del Consell ha assenyalat que s’ha iniciat d’esta manera un diàleg per a fer front a les restriccions imposades per la Generalitat amb l’objectiu de millorar la lluita contra la pandèmia i garantir la qualitat assistencial.



Queden per viure uns mesos encara molt complicats per a l’economia, però la Generalitat està absolutament convençuda que d’ací a poc, gràcies a la vacunació, aconseguirem superar esta situació.