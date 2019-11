La Generalitat distingeix la labor del cos de la policia local d’Alaquàs

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Durant la cita que ha coincidit amb la celebració del Dia de la Policia Local s’ha destacat la professionalitat, experiència i trajectòria dels tretze membres del cos municipal guardonat enguany

Hui dimecres 6 de novembre, Dia de la Policia Local, s’ha celebrat al Monestir de Santa María del Puig, a València, una cita organitzada per la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques amb la que any rere any es busca distingir el treball de diferents categories d’agents i unitats de les policies locals de la Comunitat Valenciana. En aquesta ocasió, la Generalitat Valenciana ha volgut destacar la figura de tretze membres de la Policia Local d’Alaquàs.

Entre els condecorats en la cerimònia al mèrit policial es troben nou agents; així com tres oficials i un Comissari cap. Durant la cita on s’han atorgats aquestes distincions al mèrit professional, l’experiència i trajectòria excepcional s’ha volgut posar de manifest el treball que diàriament realitza el cos de policia local , oferint un servei de proximitat i vetlant per la seguretat del veïns i veïnes del municipi.

A la cita han estat presents els tinents d’Alcalde Fran Evangelista i Jaime Marqués.