La Generalitat donarà protagonisme a 70 ciutadans i ciutadanes triats per sorteig en la convenció sobre salut mental

La Generalitat donarà protagonisme a 70 ciutadans i ciutadanes que visquen en la Comunitat Valenciana triats de manera aleatòria per sorteig entre persones majors de 15 anys en la Convenció sobre Salut Mental que està preparant el Comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d’Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives. El primer pas d’aquesta convenció serà precisament una enquesta que ja està activa i que servirà per a definir l’agenda de temes que s’abordaran allí.

El comissionat de la Presidència de la Generalitat per al Pla Valencià d’Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives, Rafael Tabarés, ha destacat que es tracta d’una iniciativa de innovació democràtica en salut mental sobre la qual no existeixen precedents.

La convenció ciutadana compta amb un comité de seguiment format per representants dels grups polítics parlamentaris de la Comunitat Valenciana, associacions de persones amb malaltia mental i familiars, agents socials (sindicats i empresariat), col·legis professionals i associacions científiques afins a la psiquiatria, que vetlaran pel seguiment del resultat del procés.

La Convenció Ciutadana sobre Salut Mental serà, per tant, un procés en el qual s’involucra a la ciutadania en la definició de les polítiques públiques en matèria de Salut Mental.