La Generalitat dota de 100 respiradors invasius fabricats a València als nostres hospitals

La Generalitat Valenciana va anunciar ahir que els primers respiradors invasius de fabricació valenciana ja estan en hospitals de la xarxa pública de la Comunitat i en estos moments es troben en fase d’instal·lació i posada en marxa. La Generalitat va encarregar 100 respiradors invasius, ampliables fins a 500, a l’aliança formada per les empreses valencianes Temel i Power Electronics. D’estos equips, s’han distribuït ja 90 entre els departaments sanitaris valencians i els restants deu s’entregaran el dimarts.

Dels 100 equips adquirits s’han remés 12 a l’Hospital La Fe; altres 10 s’han enviat a l’Hospital de Clínic-Malva-rosa; 9, a l’Hospital General de València; i 8 cadascun a l’Hospital General de Castelló i a l’Hospital General d’Alacant.

Així mateix, 7 respiradors aniran a cadascun dels hospitals Arnau de Vilanova, Doctor Peset i La Ribera; 6, a l’Hospital Sant Joan d’Alacant i d’altres al d’Elx; i dos cadascun als hospitals de Vinaròs, La Plana, Sagunt, Requena, Gandia, Xàtiva-Ontinyent, Alcoi, La Vila Joiosa, Elda i Orihuela.

Els respiradors van encaminats a reforçar la capacitat dels hospitals per a l’atenció a malalts en les UCIs, si fos així necessari. En estos moments, només hi ha quatre pacients amb Covid en UCIs dels hospitals valencians, enfront dels quasi 400 que va arribar a haver-hi en els pitjors moments de la pandèmia, a principis del mes d’abril.

L’empresa Temel, és l’únic fabricador espanyol de respiradors homologat pel Ministeri de Sanitat per a UCI, i Power Electronics col·labora per a augmentar la producció d’un model de respiradors homologat per l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Los dos empreses tractaran de fabricar 500 unitats que entregaran a la Conselleria de Sanitat Universal.