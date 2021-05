Print This Post

La Generalitat estudia territorialitzar les condicions per als turistes anglesos a la Comunitat Valenciana

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha plantejat durant la seua reunió, a Madrid, amb l’embaixador del Regne Unit, Huhg Elliot, la possibilitat de territorialitzar les condicions actualment vigents per als turistes anglesos que visiten la Comunitat, de manera que es millore la seua mobilitat.

El President, també ha mostrat a l’embaixador les dades que caracteritzen l’actual situació epidemiològica de la Comunitat Valenciana, amb una incidència acumulada inferior als 30 casos per 100.000 habitants.

Puig, hi ha manifestat els problemes que ha causat la pandèmia al turisme i que per a arribar fins a la normalitat, és important tindre mobilitat completa, per el que ha considerat necessari superar les restriccions encara existents, en referència a les mesures de prevenció que exigeix el govern del Regne Unit als seus en l’Estat Espanyol.

A més, també ha manifestat que aquests tipus de limitacions han sigut consolidades a causa del Brexit, i que per això tant la Generalitat com el Ministeri d’Assumptes Exteriors estan treballant conjuntament per poder flexibilitzar aquesta situació.