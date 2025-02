La Generalitat exercirà el dret de rectificació contra la informació falsa emesa per TVE

La Generalitat exigeix a RTVE una rectificació immediata per difondre informació falsa sobre el president Mazón.

Un informe oficial amb proves documentals desmunta la informació emesa per l’informatiu regional de TVE.

El director general de Comunicació i Promoció Institucional, Francisco Pérez, acollint-se a la Llei Orgànica 2/1984, de 26 de març, reguladora del dret de rectificació, sol·licitarà la correcció immediata de la informació difosa per l’informatiu regional de TVE el 26 de febrer de 2025.

Aquesta informació afirmava que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, es trobava en el CECOPI abans de l’enviament de l’alerta ES-Alert el passat 29 d’octubre, un fet que és rotundament fals.

La Generalitat Valenciana ja ha remés un informe al jutjat de Catarroja que certifica, amb dades oficials i proves documentals, que entre les 17.00 i les 20.11 el president no estava en el CECOPI. Aquest document està avalat pel responsable de les càmeres de vigilància del centre d’emergències del 112 a La Eliana, qui ha confirmat la informació amb imatges que desmunten completament la versió emesa per RTVE.

El Govern de la Generalitat exigeix a RTVE una rectificació immediata, tal com estableix l’article 2 de la Llei 2/1984 de 26 de març, sobre el dret de rectificació.

En cas que no s’atenga aquest requeriment o no es difonga la rectificació en les condicions establides per la legislació vigent, la Generalitat es reserva el dret d’emprendre accions legals davant els òrgans jurisdiccionals competents, així com contra la font que haja originat la falsedat.