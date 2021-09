Connect on Linked in

El president de la Generalitat ha participat en el consell d’administració de Parc Sagunt en el qual s’ha aprovat el canvi de denominació a Espais Econòmics Empresarials SL. Ximo Puig, ha anunciat que la Generalitat exportarà el model de gestió de Parc Sagunt a la resta de la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de facilitar la transformació de sòl industrial i logístic, i d’aquesta manera atraure inversió i crear ocupació.

El president ha destacat que actualment constitueix un referent industrial i logístic en el conjunt del territori espanyol per la seua ubicació estratègica, per les seues dotacions i pels seus serveis, i un exemple de col·laboració entre administracions públiques i amb el teixit empresarial.

El president ha valorat l’aposta per agilitar al màxim la tramitació administrativa, així com per la sostenibilitat i per compatibilitzar el creixement econòmic i la transició ecològica.

El cap del Consell s’ha referit a l’èxit de desenvolupament de Parc Sagunt I, que actualment ha venut el 95% de les seues parcel·les, generant una inversió privada de més de 1.000 milions d’euros.

Tot este projecte permetrà disposar de sòl industrial abundant i de qualitat per a l’establiment de noves empreses.