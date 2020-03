La Generalitat facilita la devolució de l’import de l’Abonament Falles o el bescanvi per un altre títol de transporte

Connect on Linked in

La Generalitat facilita la devolució de l’import de l’Abonament Falles o el bescanvi per un altre títol de transport



– L’oficina de la ATMV de Colón tramitarà des del dia 16 l’opció triada pels usuaris mentre es negocia l’augment dels punts de canvi



– El servei especial de Falles de metre i tramvia s’ajorna fins a la celebració de les festes, igual que el nou títol de transport

La Generalitat facilitarà la devolució de l’import de l’Abonament Falles o el bescanvi per un altre títol de transport una vegada que les principals festes de València han sigut ajornades. Quan aquestes se celebren, es tornarà a posar a la venda un nou Abonament Falles per a l’ocasió amb les dates que es designen en el seu moment, per la qual cosa l’actual no tindrà cap valor.

L’Abonament Falles de la Autoritat del Transport Metropolità de València (ATMV) anava a permetre viatjar il·limitadament durant 7 dies en Metrovalencia, MetroBus i EMT per 7 euros en totes les zones de l’àrea metropolitana de València i amb tots els operadors adherits a la coordinació tarifària dels tres mitjans de transport citats.

Com a l’Abonament Magdalena, de similars característiques que l’Abonament Falles però per a 9 dies per 9 euros per a les festes de Castelló, també ajornades, al no haver-se iniciat encara la venda del títol de transport no és necessari la seua devolució o bescanvi.

Devolució o bescanvi

Des de dilluns que ve dia 16, l’oficina de la ATMV situada en l’estació de metro de Colón donarà l’opció als 1.628 usuaris i usuàries que ja havien adquirit el títol de transport de triar si volen que se’ls retorne l’import pagat o si prefereixen que se’ls retire l’Abonament Falles i se’ls carregue qualsevol altre títol de transport. Si en aquesta opció l’import a desemborsar és superior, es descomptaria tal quantitat del preu final.

L’Autoritat està negociant la possibilitat d’ampliar els punts de canvi per a facilitar als usuaris la devolució o el canvi de títols, que no tenen un termini determinat per a fer-lo per a tranquil·litat dels qui l’han adquirit.

Serveis especials

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha decidit suspendre els serveis especials de metre i tramvia programats per a Falles, tant els diürns com els nocturns de 24 hores que s’anaven a produir des del dia 14 a la matinada del dia 20. Les jornades del diumenge 15 i el dijous festiu 20 no tindran tractament de laborables com estava planificat, per la qual cosa les circulacions tornaran al seu gràfic habitual.

El divendres 13, el dissabte 14 i el dimecres 18 hi haurà servei nocturn ordinari de ‘A la Lluna de Metrovalencia’ fins prop de les 3 hores de la matinada, com correspon a un divendres, dissabte i vespra de festiu, respectivament.

Contractacions

Pel que respecta a les contractacions efectuades per a reforçar a la plantilla d’FGV en Falles, es mantindran les 56 incorporacions temporals fins al 20 de març per a realitzar labors d’informació i atenció al client en estacions i vestíbuls.