La Generalitat finalitza els projectes de la nova parada i duplicació de via en Font del Pitxer i el punt d’encreuament de la Vallesa de Metrovalencia

El polígon industrial comptarà amb un nou baixador que se sumarà a l’actual per a millorar el servei que es presta en la zona



Amb aquestes actuacions, incloses en el Pla de Millora de Freqüències, el pas de trens en el tram de la Línia 2 entre Entroncament i L’Eliana passarà a ser de 12 minuts

La Generalitat, a través de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), ha completat els projectes constructius de les obres corresponents a un nou baixador, reforma de l’actual i duplicació de via en el polígon industrial Font del Pitxer i del punt d’encreuament de la Vallesa en la Línia 2 de Metrovalencia. Aquestes actuacions estan incloses en el Pla de Millora de Freqüències de la xarxa.

Amb aquestes obres, pendents de licitació, FGV ha previst aconseguir una important reducció dels temps de pas en aquesta zona, en fixar una nova freqüència de 12 minuts en el tram entre l’estació d’Entroncament a L’Eliana i de 24 minuts des d’aquesta estació a Llíria.

El projecte de Font del Pitxer contempla un termini d’execució d’11 mesos i compta amb un pressupost pròxim als sis milions d’euros, mentre que les actuacions de la Vallesa es prolongaran durant huit mesos i la seua dotació pressupostària és de 1,8 milions d’euros.

FGV ha previst que les obres en Font del Pitxer es duguen a terme sense tallar el trànsit ferroviari, realitzant la majoria dels treballs en horari diürn compatibles amb la circulació comercial, mentre que les tasques crítiques en les quals siga imprescindible tallar el trànsit s’executaran en horari nocturn. Els treballs per a les obres en La Vallesa està previst que es realitzen en horari nocturn per a afectar el menys possible al servei comercial de Metrovalencia.

Actuacions en Font del Pitxer i La Vallesa

Els treballs projectats es concreten fonamentalment en la duplicació del tram de via existent en l’àmbit establit en projecte, des de l’actual baixador de Font del Pitxer fins als voltants de l’autovia A-7.

A més, es procedirà a la construcció d’una nova parada en el polígon industrial Font del Pitxer, allunyat en uns 800 metres de l’actual estació en direcció Llíria, que inclou accessos, pas entre andanes, rampes, escales i tancaments, així com la instal·lació de tots els equipaments necessaris (màquines expenedores de títols de transport, sistema de videovigilància, sistema de megafonia, teleindicadores) i instal·lacions no ferroviàries auxiliars.

El projecte contempla també l’ampliació del pas inferior sobre el carrer Bilbao, per la qual cosa s’ha projectat una estructura de 24,35 metres de longitud i ample total de 5,40 metres, annexa a l’existent.

A més en l’actual estació-baixador Font del Pitxer, es procedirà a la demolició de l’andana existent i a la construcció d’una nova andana per a cadascun dels sentits. S’aprofita a més l’actuació per a renovar els paviments i mobiliaris existents així com els condicionants d’accessibilitat en el mitjà urbà.

Al seu torn, les actuacions previstes en La Vallesa contemplen la construcció d’una nova andana en cada sentit, a uns 70 metres de l’actual en direcció a Paterna i el condicionament d’uns 200 metres de via doble. En el projecte s’han tingut en compte tots els requeriments d’accessibilitat i tots els accessos, passos entre andanes, rampes, escales i tancaments, així com la instal·lació de tots els equipaments necessaris (màquina expenedora de bitllets, sistema de videovigilància, sistema de megafonia, teleindicadores).

Donada la particularitat de l’àmbit de la Vallesa, al costat del Parc Natural del Túria, s’ha considerat en el projecte la integració ambiental dels elements de l’andana utilitzant materials com la fusta, de manera que l’impacte visual siga el mínim possible i concorde a l’entorn de zona arbrada i natural.

D’igual forma, s’inclou la construcció d’un quart tècnic per a la ubicació dels equips necessaris per a les instal·lacions ferroviàries i no ferroviàries. Tot això com a previsió de la posterior execució de les instal·lacions per a l’enclavament.

Pla de Millora de Freqüències

El pla està dotat pressupostàriament amb més de 230 milions d’euros i les primeres actuacions estaran en marxa en 2023, amb l’objectiu de disminuir els temps de pas de circulació en tots els trams de la xarxa de metro i tramvia.

Amb aquest conjunt d’actuacions s’augmentarà la capacitat de transport i es farà un pas fonamental per a consolidar el servei que ofereix Metrovalencia, com una alternativa real a l’ús de vehicle privat.

De la quantitat anunciada més de 90 milions d’euros s’invertiran en les línies de metro per a desdoblegar trams de via única; augmentar els punts de fuita i encreuament en diferents trams en superfície; suprimir passos a nivell; i modernitzar enclavaments i sistemes de protecció de trens.

El conjunt d’actuacions anunciades permetran reduir considerablement les freqüències de pas, en diferent mesura, en la totalitat de la xarxa en superfície, per la qual cosa lògicament també es reduiran de manera considerable els temps d’espera en el tram subterrani de Metrovalencia.