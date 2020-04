La Generalitat finança una tecnologia innovadora de la Universitat per al cribratge d’antivirals i anticossos contra el coronavirus

Print This Post

El projecte ANTICOR, liderat per Ron Geller, Investigador del programa Ramón y Cajal en l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes I2SysBio (centre mixt Universitat de València-CSIC), proposa una nova estratègia per al cribratge de fàrmacs i anticossos contra el coronavirus SARS-CoV-2. Es tracta d’una de les set primeres iniciatives que té el suport de la Generalitat i han estat anunciades aquest dijous en la lluita contra la COVID-19, després d’una crida al sistema autonòmic d’innovació. Aquest projecte forma part d’una altra iniciativa amb el suport del CSIC dins de la seua Plataforma Temàtica Interdisciplinària PTI Salut Global.

La tecnologia proposada pel projecte ANTICOR es basa en un sistema econòmic, ràpid, segur i eficient que permetrà el desenvolupament d’una plataforma d’alt rendiment per al cribratge i l’avaluació de tot tipus de compostos que bloquegen l’entrada del virus SARS-CoV-2, com són fàrmacs antivirals i anticossos. Aquesta tecnologia també servirà per avaluar les taxes d’infecció en poblacions mitjançant una prova serològica relativament ràpida.

El mètode ja ha estat validat al laboratori i usa un virus de l’estomatitis vesicular no infectiu que es complementa amb la proteïna del coronavirus responsable del reconeixement de les cèl·lules humanes. Aquest fet permet mimetitzar al laboratori el moment clau de la invasió cel·lular pel virus. Segons Ron Geller, membre del Programa de Biologia de Sistemes de Patògens de l’I2SysBio, “es tracta d’un procediment, molt segur per als investigadors, que permet testar molècules que interferisquen en aquest procés d’invasió de la cèl·lula humana”.

L’expert assenyala que “el mètode és molt fàcil de robotitzar per a realitzar milers d’assajos al dia de manera automatitzada”. La tecnologia proposada també permet provar anticossos i detectar tots els individus que han estat infectats, inclús si ja no tenen una infecció activa o símptomes de la malaltia i, per tant, proporcionar mesures més realistes de les taxes d’infecció. A més, es poden avaluar seroteràpies contra el virus. El desenvolupament de les aplicacions d’aquesta tecnologia a escala comercial seria relativament ràpid. També formen part del grup d’investigació de Biologia Viral que dirigeix Ron Geller, Víctor Latorre i Florian Mattenberger.

A la crida a la investigació i la innovació de la Generalitat Valenciana contra la COVID-19 s’han presentat 265 projectes, dels quals s’ha aprovat un primer grup de 7 entre els quals hi ha ANTICOR. En la coordinació d’aquesta iniciativa participen la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital; l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI); la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. El projecte ANTICOR també forma part d’una iniciativa de cribratge d’antivirals amb el suport de la Plataforma Temàtica Interdisciplinària (PTI) Salut Global del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC).