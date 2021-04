La Generalitat i el Consell Valencià de la Joventut acorden impulsar conjuntament el pla Ariadna de suport a la joventut

Print This Post

La Generalitat Valenciana i el Consell Valencià de la Joventut (CVJ) han acordat impulsar conjuntament el pla Ariadna de suport a la joventut, que ajudarà a millorar la situació en la qual es troben actualment els i les joves de la Comunitat Valenciana i comptarà amb el finançament de fons europeus.

La col·laboració ha sigut acordada durant la trobada mantinguda entre el president de la Generalitat, Ximo Puig i la presidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Cristina Martínez, en la qual s’han abordat diferents assumptes d’interés que afecten la joventut de la Comunitat Valenciana.

Cal assenyalar que el pla Ariadna, en la redacció del qual col·laborarà el CVJ, contempla mesures dirigides a la contractació de joves per part d’entitats locals i privades, un pla d’ajudes a l’habitatge, diferents accions de suport a joves investigadors i investigadores, així com un programa de formació per a joves en situació d’abandó escolar dirigit a poblacions d’interior.

En el transcurs de la reunió, a la qual també ha assistit el director general de Coordinació de l’Acció del Govern i responsable de l’Oficina Valenciana per a la Recuperació, Juan Ángel Poyatos, ha sigut acordada la creació d’una comissió tècnica que analitzarà i treballarà de manera coordinada amb la finalitat de donar resposta als principals problemes que afecten la joventut, especialment en el context de la pandèmia.

El cap del Consell ha assegurat que és necessari treballar conjuntament per a elaborar polítiques transversals de joventut que contribuïsquen a millorar la qualitat de vida dels i les joves i donar resposta a les necessitats sorgides amb la crisi econòmica i social que ha provocat la COVID-19.

