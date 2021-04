La Generalitat i el Govern balear presenten una estratègia conjunta per a impulsar projectes sostenibles amb fons europeus

Print This Post

I per a reactivar el sector turístic

Anuncien una proposta per a optar a fons europeus en àmbits com la mobilitat sostenible, la conservació de la biodiversitat i la modernització turística

La Generalitat Valenciana i el Govern dels Illes Balears impulsaran una estratègia conjunta per a optar a fons europeus amb actuacions d’impuls a l’economia blava mitjançant el desenvolupament de projectes que afavorisquen la mobilitat sostenible, la conservació de la biodiversitat i la modernització del model turístic. A més, i amb la finalitat d’afavorir la reactivació del sector turístic, plantegen que la UE garantisca el dret a la mobilitat dels seus ciutadans i ciutadanes sufragant les proves PCR que necessiten per a efectuar els seus desplaçaments.

Puig ha anunciat a més que el diàleg i col·laboració institucional entre les dues comunitats tindrà la seua continuïtat aquest estiu, amb un cim valencià-balear.

La iniciativa enllaça amb les prioritats de la Unió Europea per als fons del Next Generation i el New Green Deal perquè s’orienta cap a la transició energètica i ecològica, la lluita contra el canvi climàtic, la conservació de la biodiversitat, la cohesió socioeconòmica i territorial, la digitalització i la innovació. Així mateix, encaixa en, almenys, sis de les polítiques palanca del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya.