La Generalitat i la FSMCV organitzen el concert ‘Gran Paquito’ amb la participació d’un miler de músics de 30 bandes de la Comunitat Valenciana

Un miler de músics pertanyents a una trentena de bandes de tota la Comunitat Valenciana van participar ahir diumenge en el concert ‘Gran Paquito’ en la Ciutat dels Arts i les Ciències, amb el qual han celebrat Santa Cecilia, patrona dels músics.

Este recital formava part del projecte ‘Terra de Música impulsat per la FSMCV i la Generalitat amb l’objectiu de reivindicar les societats musicals i donar suport a la seua candidatura per ser declarades Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO.

En el concert es va interpretar el pasdoble valencià més internacional, ‘Paquito el Xocolater’, com a peça principal del recital. Es tracta de la peça musical més vegades interpretada en directe en tota Espanya, així com l’obra que més drets d’autor ha generat amb aportacions procedents de més de quaranta països dels cinc continents.

La FSMCV està formada per 550 societats musicals, 1.100 bandes de música, més de 600 centres educatius, més de 40.000 músics, 60.000 alumnes i 200.000 socis i milers de voluntaris. Unes xifres que representen el 50% de les societats musicals que hi ha en tota Espanya.