La Generalitat i la Fundació ‘La Caixa’ signen un conveni de col·laboració que contempla 32,5 milions d’euros

El president de la Generalitat, Ximo Puig, i el president de la Fundació “la Caixa”, Isidro Fainé, han signat a València un acord marc de col·laboració en matèria social, educativa i cultural, a través del qual l’entitat bancària destinarà 32,5 milions d’euros al desenvolupament de la seua acció social en la Comunitat Valenciana, durant 2021.

Després de la signatura del conveni, el president Ximo Puig ha destacat que “la històrica labor que desenvolupa l’Obra Social “la Caixa” en la Comunitat Valenciana cobra en l’actualitat una major rellevància ja que incideix sobre col·lectius especialment vulnerables als quals la recuperació de la pandèmia no ha de deixar arrere”.

Per part seua, el president de la Fundació, Isidro Fainé, ha assenyalat que la pandèmia de COVID-19 “va marcar l’any 2020, i els efectes de la crisi econòmica i social derivada perduren en l’actualitat”. “Davant aquest escenari -ha afegit- la Fundació “la Caixa” ha multiplicat els seus esforços per a donar resposta a l’impacte de la pandèmia en les persones més vulnerables també al llarg de 2021 amb l’objectiu de no deixar a ningú arrere”.

Entre els objectius bàsics marcats en el conveni destaquen la col·laboració per a la millora de les condicions de vida de la infància més vulnerable, la promoció de l’envelliment actiu de les persones majors i l’atenció integral a pacients amb malalties avançades, així com el suport a persones amb discapacitat o en risc d’exclusió.