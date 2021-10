La Generalitat i la Fundació Trinidad Alfonso animen els centres educatius a participar en el Dia de l’Esport

Connect on Linked in

Se celebrarà el pròxim 6 d’abril i la temàtica girarà entorn de l’esport adaptat

Els centres educatius tenen fins al 31 de gener per a inscriure’s i participar en la nova edició

La Fundació Trinidad Alfonso i la Generalitat Valenciana, a través d’Esport de la Generalitat, treballen ja en la setena edició del Dia de l’Esport. Ambdues entitats han tornat a unir les seues forces perquè els xiquets, xiquetes i joves valencians participen al màxim d’aquesta jornada tan especial en la que, cada any, participen més de 600 centres educatius.

El termini perquè els centres educatius es puguen sumar a aquesta acció, que se celebrarà el 6 d’abril de 2022, es troba obert fins al pròxim 31 de gener. L’objectiu és que en aquesta jornada, que coincideix amb el Dia Internacional de l’Activitat Física i l’Esport, milers de xiquets i xiquetes amb edats compreses entre els 6 i els 18 anys desenvolupen un extra d’activitat esportiva, al marge de les seues classes habituals d’Educació Física, i convertisquen els seus centres educatius en una festa de l’esport i la convivència.

El Dia de l’Esport celebrà la seua primera edició en 2016 amb la participació d’un poc més d’un centenar de centres educatius de la Comunitat Valenciana. Cada any ha anat creixent gradualment fins als 762 centres que es van inscriure l’any passat. L’objectiu de 2022 és superar aquesta xifra i que aquest dia siga un referent en el calendari de la Comunitat de l’Esport.

Igual que l’any passat, per a aquesta edició de 2022 i només per participar, els centres educatius podran triar un paquet de material esportiu o una aportació econòmica que realitzarà la Fundació Trinidad Alfonso i que anirà destinada a un projecte solidari d’una entitat relacionada amb l’àmbit educatiu i de l’esport.

De manera paral·lela al vessant solidari d’aquesta edició, es posarà novament en marxa un concurs entre els centres educatius participants. Alhora que s’impliquen en aquest Dia de l’Esport, cada un dels centres que vulga participar en el concurs ha d’elaborar un vídeo que enguany ha de girar entorn de ‘l’esport adaptat’, una temàtica de màxima actualitat a causa dels èxits dels esportistes valencians en els passats Jocs Paralímpics de Tòquio.

De totes les gravacions rebudes, les sis millors rebran un xec regal per a equipament esportiu.

A més, enguany es promourà que els municipis organitzen activitats conjuntes entre els centres de la seua localitat. Com a incentiu, es premiarà amb un xec regal per a la compra de material d’ús comú per al municipi (porteries, canastres, etc.), les tres localitats que millor plasmen l’activitat.

“Volem continuar demostrant que som la Comunitat de l’Esport i que, precisament en un dia com el Dia Mundial de l’Activitat Física, a la Comunitat ens bolquem fent esport i practiquem una vida sana. Enguany volem ser més ambiciosos i animar tots els municipis de la Comunitat a fer esport i organitzar de manera conjunta entre els seus centres les activitats d’aquest dia”, ha explicat Juan Miguel Gómez, director de la Fundació Trinidad Alfonso. Quant a la temàtica relativa a l’esport adaptat, Gómez va recordar que els grans èxits dels passats Jocs de Tòquio “van arribar de la mà de l’esport paralímpic amb sis medallistes valencians. La integració i l’esperit de superació de l’esport adaptat creiem que són valors que han de conéixer i estar presents en els nostres centres educatius”.