La Generalitat i la UPV col·laboren per a crear una app de realitat augmentada de la falla municipal

La Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital i la Universitat Politècnica de València han col·laborat amb l’artista faller Dulk per a crear una aplicació mòbil de realitat augmentada que simula la falla municipal de 2021 durant aquesta setmana, des de la plantà oficial fins a la cremà.

L’aplicació mòbil Dulk Falla 2021, desenvolupada amb talent artístic i tecnològic valencià, per Unit Experimental de la Universitat Politècnica de València, permetrà descobrir el treball que Antonio Segura Dulk ha dissenyat per a la falla de totes i tots els valencians.

El lema de la falla municipal, titulada “Protegeix allò que estimes”, convida a ser part activa en la preservació de les espècies i més conscients sobre la salut del planeta, i responsabilitat que les persones poden en la seua deterioració.

L’aplicació ofereix la possibilitat de descobrir el monument a través de la realitat augmentada. A més de presentar la falla, l’aplicació disposa d’una sèrie de màscares mitjançant filtres d’Instagram, amb les quals l’usuari pot convertir-se en els animals creats per Dulk per a la falla.

L’alcalde de València, Joan Ribó, ha agraït la posada en marxa d’aquesta App, Dulk Falla 2021.

L’aplicació està disponible des d’aquest dilluns, 15 de març, dia de la plantà i estarà disponible tant per a iOs com per a Android. La possibilitat de veure la falla municipal en el móvilo dispositiu a través de l’aplicació, tindrà lloc en exclusiva durant els dies grans de la setmana fallera, entre el 15 i el 19 de març de 2021, sempre en els voltants de la plaça de l’ajuntament de València. Un exercici que honra els temps de les falles.

Des de la plantà fins a la cremà es podrà visualitzar la falla en la ubicació per a la qual ha sigut concebuda i en les dates en les quals haguera estat en millors circumstàncies. La nit de la cremà la falla desapareixerà, seguint el simbolisme purificador del foc.