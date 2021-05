La Generalitat i l’Ajuntament de Paterna col·laboraran en la construcció del Mausoleu de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme

Print This Post

Pérez Garijo ha anunciat la signatura “d’un acord en el qual l’ajuntament posarà a la disposició de la Conselleria els terrenys on se situarà aquest monument”

La consellera de Qualitat Democràtica ha assistit també a l’inici dels treballs d’exhumació de la fossa 114 de Paterna, coneguda com a ‘Fossa de la Cultura’

La consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, acompanyada de la secretària autonòmica de Qualitat Democràtica, Toñi Serna, s’ha reunit amb l’alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, una trobada on han parlat de qüestions relacionades amb actuacions de memòria i, en concret, del futur Mausoleu per a les víctimes del franquisme exhumades al cementeri de la localitat.

Pérez Garijo ha valorat aquesta trobada “per a establir les línies de col·laboració entre les dues institucions que permeten la construcció del futur Mausoleu de les víctimes de la Guerra Civil i el franquisme al cementeri de Paterna”.

En aquest sentit, la consellera de Qualitat Democràtica ha anunciat que signaran “un acord en el qual l’ajuntament posarà a la disposició de la Conselleria els terrenys on se situarà aquest monument que retrà homenatge als represaliats del franquisme”.

Inici dels treballs d’exhumació de la Fosa 114

Prèviament, la consellera ha realitzat una visita al cementeri de Paterna per a assistir a l’inici dels treballs d’exhumació de la fossa 114, coneguda com a ‘Fossa de la Cultura’, actuació impulsada per l’Associació de Familiars de Víctimes de la Fossa 114 de Paterna i amb el suport de la Diputació de València.

Durant l’acte, Pérez Garijo ha assenyalat que “és un privilegi poder acompanyar a les famílies de les víctimes en moments que retornen la dignitat al nostre país”.

D’aquesta manera, s’inicia el procés a la Fossa 114 per a recuperar els cossos de les persones represaliades pel franquisme que van ser afusellades després de la Guerra Civil i en els primers anys de la dictadura, entre les quals es troben mestres, periodistes, representants d’entitats, alcaldes, regidors i gent vinculada al món de la justícia.