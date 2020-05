La Generalitat i les universitats públiques valencianes constitueixen la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic

Connect on Linked in

El protocol d’actuació inclou l’estudi de l’impacte de la COVID-19 per a millorar la resposta davant la crisi generada per la pandèmia

Soler assegura que “el treball en xarxa entre les universitats permetrà generar sinergies amb l’objectiu de transferir els resultats de les seues investigacions i activitats a les empreses i ciutadans”

El conseller d’Hisenda i Model Econòmic, Vicent Soler, s’ha reunit aquest matí per videoconferència amb els rectors i rectores de les universitats públiques valencianes amb la finalitat de signar la constitució de la Xarxa de Càtedres de Transformació del Model Econòmic.

A la reunió han assistit la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora; el rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar; la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, i el rector de la Universitat Miguel Hernández, Juan José Ruiz. Així mateix, ha participat el director general de Model Econòmic, Finançament Autonòmic i Política Financera, Juan Pérez.

Tal com ha explicat el conseller en el transcurs de l’acte, “el protocol d’actuació de la nova Xarxa de Centres contempla la inclusió de l’impacte de la COVID-19 entre els objectius d’investigació dels seus treballs específics, amb l’objectiu d’estudiar la millor resposta per a contribuir a superar com més prompte millor la crisi generada per la pandèmia”.

Així mateix, Soler ha destacat l’important paper de les universitats valencianes en la transformació del model econòmic, “ja que contribueixen amb les seues aportacions a estar millor preparats per a superar els grans reptes de l’economia valenciana”.

“El model que volem -ha afegit- pretén millorar la nostra competitivitat i està basat en la innovació, el coneixement, l’obertura a l’exterior i la sostenibilitat des d’un punt de vista mediambiental, productiu i social”.

“Les càtedres i la nova xarxa constitueixen instruments bàsics per a continuar amb la col·laboració Generalitat-Universitat per a la formació, la investigació i la divulgació en aquesta construcció del nou model econòmic en la qual estem immersos”, ha conclòs Soler.

Per part seua, la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, com a portaveu de les universitats públiques valencianes en la seua condició d’universitat coordinadora de la Xarxa de Càtedres, ha valorat l’aposta del Consell per “desenvolupar noves formes de creixement econòmic basades en el coneixement i la innovació que es troba als nostres campus, un model de creixement més sostenible des del punt de vista econòmic, social i mediambiental i amb majors retorns a la societat”.

Alcón considera que la resposta a la crisi sanitària i econòmica derivada de l’actual pandèmia ha de partir de la ciència i de la investigació aplicada en tots els àmbits, per a generar així “una economia més sòlida i un sistema de protecció per a la ciutadania més forta i consolidat”.

En aquest sentit, la rectora de l’UJI ha ressaltat la gran labor del director de la Càtedra de l’UJI, Xavier Molina, i de la resta de directors i professorat implicat en la Xarxa, ja que “fan un treball molt important per a traslladar a la societat el coneixement que permetrà aqueix creixement positiu i sostingut”.

La Xarxa de Càtedres constitueix una plataforma acadèmica per a la transferència d’investigacions destinades a col·laborar amb l’administració en el disseny de polítiques públiques, així com contribuir a la disseminació d’aquests avanços entre el teixit productiu.

En concret, les seues iniciatives se centren en l’estudi de propostes, foment del coneixement i difusió de temàtiques relacionades amb la transformació de l’actual model econòmic de la Comunitat Valenciana.

Actividades de la Xarxa

La Xarxa de Càtedres girarà entorn de tres eixos principals: activitats formatives ja siga dirigides a estudiants, empreses o institucions; activitats investigadores com per exemple el desenvolupament de línies d’investigació conjunta, el suport en la realització de tesis doctorals en l’àrea de coneixement de la Càtedra, o la realitza d’estudis i treballs de recerca; i activitats divulgatives com a publicacions, promoció en esdeveniments científics, tècnics i artístics, organització d’exposicions i concursos, conferències, seminaris i tallers, per citar alguns exemples.

Es crearà un espai web i un perfil únic en les principals xarxes socials, on cadascuna de les càtedres publicarà les activitats pròpies realitzades, independentment de la comunicació específica que es realitze en cada universitat.

Noves càtedres

D’altra banda, el conseller també s’ha referit a la creació, per primera vegada, de càtedres en aquest àmbit per part de la Universitat Politècnica de València i de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, per la qual cosa totes les universitats públiques valencianes participen en el projecte.

“El treball en xarxa entre les cinc universitats valencianes permetrà generar sinergies entre elles amb l’objectiu de transferir els resultats de les seues investigacions i activitats a les empreses i ciutadans de la Comunitat Valenciana”, ha assegurat Soler.

La UPV crea la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre digitalització de l’economia valenciana, dirigida per José Manuel Bernabeu Aubán, Catedràtic del Departament de Sistemes Informàtics i Computació a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

Aquesta càtedra s’orienta a la importància de les noves tecnologies basades en el ‘programari’, i l’impacte que tenen tant en els sectors industrials com de serveis, ja siguen tradicionals com aquells que es fan possibles gràcies, precisament, a l’existència d’aquestes tecnologies.

Així mateix, la Universitat Miguel Hernández comptarà amb la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre innovació social i inclusiva, que estarà dirigida per Jose Antonio Belso Martínez, vicerector adjunt d’Emprenedoria, Empresa i Entorn.

La càtedra desenvoluparà les seues activitats en els àmbits de la innovació social i inclusiva, concretament en aspectes relacionats amb el canvi tecnològic, la relació de l’activitat de les empreses amb l’entorn ambiental i l’impacte del mateix en determinats col·lectius.

Coordinació a càrrec de l’UJI

La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic ha designat com a coordinadora de la Xarxa de Càtedres a la Universitat Jaume I per ser la càtedra més antiga de la xarxa, establint a més que els programes d’investigació, formació i difusió de les universitats es duguen a terme a través de la subscripció de convenis singulars anuals.

L’UJI disposa de la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre energia i canvi climàtic, dirigida per F. Xavier Molina Morales, catedràtic d’universitat del Departament d’Administració d’Empreses i Màrqueting.

El seu treball se centra en l’àmbit de l’energia i el canvi climàtic, d’acord amb la línia estratègica 10 del Pla d’acció per a la transformació del model econòmic valencià: afavorir l’equilibri mediambiental i territorial. Aquest aspecte de sostenibilitat s’abordarà en l’àmbit de la indústria valenciana, particularment per al cas del clúster ceràmic.

Universitats de València i d’Alacant

D’altra banda, la Universitat de València compta amb la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre Economia Circular i Recursos hídrics, dirigida per Francesc Hernández Sancho, catedràtic d’Economia aplicada d’aquesta universitat.

L’objectiu general d’aquesta càtedra és l’estudi de les potencialitats i oportunitats de l’economia circular en els diferents sectors de la Comunitat Valenciana, com l’adopció d’estratègies per a l’ús sostenible de l’aigua i la promoció de projectes viables que incorporen la gestió dels recursos hídrics des d’una perspectiva d’economia circular com a forma d’adaptació al canvi climàtic.

Finalment, la Universitat d’Alacant compta amb la Càtedra de Transformació del Model Econòmic sobre infraestructures, connectivitat i desenvolupament territorial, dirigida per Paloma Taltavull de la Pau, Catedràtica en Departament d’Anàlisi Econòmica Aplicada i membre de l’Institut d’Economia Internacional.

Aquesta càtedra desenvoluparà les seues activitats en els àmbits de les infraestructures, la connectivitat i el desenvolupament territorial, concretament en aspectes relacionats amb l’anàlisi de la connectivitat tant a nivell intra-comunitat com amb la resta del territori nacional; l’eficiència dels transports en les àrees urbanes i la seua relació amb un mercat residencial equilibrat; a més de desenvolupar un sistema d’indicadors que permeten una comparació regional en matèria de sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.