La Generalitat impulsa la campanya formativa ‘Amb bici a la Universitat’ per a un ús segur de la bicicleta

La Càtedra Transport i Societat organitza cursos per a estudiants, professorat i personal administratiu de les universitats valencianes sobre la circulació amb bicicleta

El conseller Arcadi España i la consellera Carolina Pascual s’han reunit amb representants de les universitats públiques de la Comunitat

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat impulsa la campanya formativa ‘Amb bici a la Universitat’ per a fomentar l’ús segur de la bicicleta.

Amb aquest objectiu, el conseller de Politica Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, s’ha reunit amb la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, i representants de les universitats públiques de la Comunitat, per a abordar la necessitat de propiciar la formació per a circular correctament amb bicicleta.

En aquesta reunió, s’han tractat els cursos de formació dirigits tant al col·lectiu d’estudiants, com al professorat i personal administratiu i de serveis de les universitats, que ha organitzat la Càtedra Transport i Societat per a un ús correcte i segur de la bicicleta i conscienciar de la seua importància per a una mobilitat quotidiana més sostenible i neta.

Com ha explicat Arcadi España, “aquestes accions formatives, que la Conselleria finança de manera que resulten totalment gratuïtes per a qui desitge participar, es desenvoluparan en els cinc campus de la Comunitat durant les pròximes setmanes, mantenint-se obertes les aules assignades per cada centre, de manera que l’alumnat puga consolidar la formació rebuda, lògicament de caràcter eminentment pràctic”.

Així mateix, el conseller ha destacat que “els centres universitaris, tant per la gran demanda de desplaçaments quotidians que generen, com per la seua localització normalment dotada de carrils per a la circulació ciclista, constitueixen àmbits especialment apropiats per a l’impuls i consolidació futura d’aquestes maneres de mobilitat”. En aquest sentit, ha posat d’exemple el Campus de Vera-Tarongers de València, “on els desplaçaments amb bicicleta se situen entorn del 7% del total”.

Per part seua, la consellera d’Innovació, Carolina Pascual, ha destacat la prioritat per promoure l’ús de vehicles alternatius, amb el consegüent estalvi i eficiència energètica per a reduir l’impacte mediambiental i, a més, per a millorar la seguretat viària.

Segons ha afirmat Pascual “a més de treballar per la mobilitat sostenible, la campanya formativa ‘Amb bici a la Universitat’ pretén fomentar l’ús segur de la bicicleta i facilitar l’accessibilitat a les universitats. Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles i sostenibles per a tots pot resoldre molts problemes de mobilitat”.

Finalment, la consellera ha precisat que “és necessari una adequada formació per a circular correctament amb bicicleta i per a informar sobre els avantatges dels mitjans de desplaçament més nets”.

Nivells dels cursos

Els cursos s’organitzen en diferents nivells, des d’aprendre a anar amb bicicleta aplicant una tècnica senzilla, segura i dirigida especialment a les persones adultes, fins a ensenyar a circular correctament i de manera segura amb classes teòriques i pràctiques. Per a facilitar la inscripció en aquests cursos, cada universitat disposarà dels corresponents formularis.

A aquesta reunió amb el conseller Arcadi España i la consellera Carolina Pascual, han assistit la directora general d’Obres Públiques, Transports i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, el rector de la Universitat Miguel Hernández-Elx, Juan José Ruiz, la rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro, la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, la vicerectora de Desenvolupament Sostenible dels Campus de la UPV, Débora Domingo, i rectora d’Universitat de València, Mª Vicenta Mestre.

La Càtedra Transport i Societat és el resultat d’un acord de cooperació entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Obres Públiques i la Universitat Politècnica de València, per al foment del coneixement i la difusió a la societat de temàtiques relacionades amb el transport.