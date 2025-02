Avancen les obres del nou pont de la CV-33: una infraestructura clau per a Torrent i l’Horta Sud

La Generalitat destina 12,5 milions per garantir la seguretat i la mobilitat després de la DANA

La Generalitat impulsa la reconstrucció del pont de la CV-33 a Torrent amb una inversió de 12,5 milions d’euros

La Generalitat Valenciana ha iniciat la reconstrucció del pont sobre el barranc del Poyo, a la carretera CV-33, amb una inversió de 12,5 milions d’euros. Esta infraestructura és clau per a garantir la connexió entre Torrent, l’Horta Sud i València, després dels greus danys patits durant les inundacions provocades per la DANA.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha visitat les obres i ha destacat que “continuaran treballant sense parar per garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit a les vies afectades”.

Martínez Mus ha recordat que, “a tres mesos de les inundacions, ja s’estan duent a terme les primeres tasques per construir el nou pont un cop finalitzada la demolició de l’anterior estructura”. Estes actuacions permetran restablir la mobilitat a la zona i recuperar la connexió viària essencial per a veïns i empreses.

A més, les obres inclouen:

Neteja de la via i retirada de vehicles afectats.

Restauració dels sistemes de seguretat i senyalització.

Adequació de les infraestructures danyades.

Reforç dels ciments amb injeccions de formigó per garantir estabilitat i seguretat.

Per la seua part, l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha expressat el seu agraïment a la Generalitat i ha subratllat que “la reconstrucció d’aquest pont és fonamental per a Torrent i per a tota l’Horta Sud”.