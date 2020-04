La Generalitat impulsa set projectes innovadors per a la seua aplicació immediata en l’atenció sanitària i en la investigació contra la COVID

Connect on Linked in

– Un prototip de respirador, l’aplicació d’intel·ligència artificial per al diagnòstic precoç, un test ràpid, un sistema que analitza la resposta immunològica al virus i el mesurament de l’eficàcia dels antivirals, aprovats en aquesta primera fase



– La Conselleria d’Innovació amplia a 3.250.000 euros la dotació per a l’anomenada a la innovació i investigació de la COVID-19, un milió més del que es preveu inicialment

La Generalitat impulsa set projectes per a la seua aplicació immediata en l’atenció sanitària contra la COVID-19, entre els quals es troba un prototip de respirador, l’aplicació d’Intel·ligència Artificial per al diagnòstic precoç, un test ràpid, un sistema que analitza la resposta immunològica al virus i el mesurament de l’eficàcia dels antivirals.

Així ho ha anunciat la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, després de la reunió mantinguda aquest dijous per videoconferència amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, una trobada en el qual s’ha abordat l’anomenada a la innovació i la investigació per a contindre la COVID-19 realitzada per la Conselleria.

Pascual ha explicat que, en aquesta primera fase, s’han destinat 562.818 euros a projectes de primera línia, i ha avançat a més que la Conselleria ha augmentat el pressupost a 3.250.000 euros, un milió més del que es preveu inicialment.

Un dels projectes aprovats és un prototip de respirador artificial, homologat ja pel Ministeri de Sanitat, per la qual cosa pot passar a la fase de producció de manera immediata. ‘The Open Ventilator’, desenvolupat per l’equip de Javier García Martínez, Premi Jaume I i catedràtic de la Universitat d’Alacant, és un respirador artificial el cost de producció del qual és molt assequible, amb codi i manual de construcció en obert.

També han sigut aprovats tres projectes, que es desenvoluparan de manera conjunta, i estan relacionats amb l’aplicació de la Intel·ligència Artificial a Raigs X i tomografies per a la detecció precoç de la malaltia i de les seues possibles complicacions. Aquestes proves es realitzen en tots els hospitals quan una persona acudeix amb símptomes. Són dades que es facilitaran a les persones expertes de manera anonimizada. Aquests tres projectes han sigut presentats per Fisabio, el Grup d’Investigació Biomèdica en Imatge de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe i l’empresa Quibim.

Un altre projecte, presentat per l’empresa valenciana Lumensia Sensors SL és un test que pot donar resultats en 15 minuts mitjançant una plataforma fotònica, la qual cosa ajudarà en el diagnòstic ràpid del virus.

Així mateix, ha sigut aprovat el projecte ANTICOR, presentat per l’Institut de Biologia Integrativa de Sistemes (UV-CSIC). Es tracta d’una plataforma d’alt rendiment per al garbellat d’antivirals i anticossos contra el SARS-CoV-2. Aquesta plataforma no sols identifica els antivirals, sinó que serveix també per a avaluar les taxes d’infecció a nivell poblacional mitjançant proves serològiques ràpides.

Finalment, una altra eina seleccionada, presentada per l’empresa iGLS, utilitza el làser en mostres biològiques per a detectar la resposta immunològica en pacients greus i persones que són asimptomàtiques i analitzar la seua resposta inflamatòria.

En aquest sentit, la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital ha destacat “la fortalesa del sistema innovador i investigador valencià, que ha respost a la crida amb 265 propostes en tan sols una setmana i que ha presentat projectes de primer nivell que ens ajudaran a fer front a les necessitats sanitàries més apressants i que ens permetran proveir-nos de material de primera necessitat i previndre l’avanç de la malaltia”.

A l’anomenada a la investigació i la innovació s’han presentat 265 projectes, que estan sent avaluats per un comité extern de persones expertes. En la coordinació de la iniciativa participen la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI), la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic.