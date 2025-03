La Generalitat impulsa una campanya amb motiu del 8 de març que ressalta el poder col·lectiu de les dones

La secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat presenta la campanya institucional pel Dia Internacional de la Dona

Asunción Quinzá, Secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad

Sota el lema ‘Juntes creem, juntes creixem’, la iniciativa destaca la unió i la capacitat transformadora de les dones en tots els àmbits de la societat.

La secretària autonòmica d’Igualtat i Diversitat, Asunción Quinzá, ha impulsat una campanya institucional de la Generalitat amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona, centrada en ressaltar el poder col·lectiu de les dones.

Sota el lema ‘Juntes creem, juntes creixem’, la campanya d’enguany transmet un poderós missatge sobre la unió i la capacitat transformadora de les dones en tots els àmbits de la societat. “Creixem quan ens donem suport les unes a les altres, quan teixim xarxes que impulsen el talent, el lideratge i els drets de totes”, ha manifestat Quinzá.

La presentació ha tingut lloc a la Biblioteca de la Dona de València, on s’ha projectat el vídeo institucional de la campanya, adaptat al llenguatge inclusiu per a persones amb discapacitat. L’acte ha comptat també amb la presència de la directora general d’Igualtat i de l’Institut de les Dones, Davinia Bono.

Juntes creem, juntes creixem

La campanya d’aquest any 2025, dissenyada per l’agència Estimado José Alfredo, posa el focus en el paper fonamental de les dones en tots els àmbits de la societat: des de la ciència, la cultura i l’educació fins a l’economia i l’esport. En aquest sentit, Quinzá ha manifestat que, des de la Generalitat, “l’objectiu és visibilitzar la seua contribució i continuar impulsant una societat més justa i igualitària”.

Segons ha explicat la secretària autonòmica, “la imatge de la campanya representa el poder de cada dona per transformar el seu entorn. És la llibertat d’escollir el seu propi camí, d’avançar sense barreres. El 8M és el dia en què celebrem eixe avanç”.

Per a finalitzar, la secretària autonòmica ha assenyalat que la campanya “no és només un acte de commemoració, sinó d’acció i compromís. Volem inspirar cada xiqueta, cada jove i cada dona, i recordar que la igualtat no és només una causa de les dones, sinó de tota la societat”.

A través d’accions de sensibilització, materials audiovisuals i activitats en espais públics, la campanya busca generar un impacte real i fomentar el diàleg i la consciència social. La difusió es realitzarà en mitjans de comunicació, xarxes socials, transports públics i espais urbans emblemàtics de la Comunitat Valenciana.

Setmana de la dona

En el marc del Dia Internacional de la Dona, el Consell ha organitzat una sèrie d’esdeveniments institucionals que reflecteixen el seu compromís amb la igualtat. Entre ells, l’acte més destacat tindrà lloc el pròxim 5 de març, en què es farà lliurament dels Premis Isabel Ferrer, que el Consell concedeix cada any a tres persones o entitats que han destacat en la lluita per la igualtat efectiva entre dones i homes.

Enguany, tant el desenvolupament de l’acte com les premiades tindran especial atenció amb ‘les dones de la DANA’. En aquest sentit, Asunción Quinzá ha destacat que, des de la Generalitat, “es vol posar en relleu el paper fonamental que les dones han tingut tant amb les víctimes de la tragèdia com amb les famílies afectades per la mateixa”.

La programació arrancarà el diumenge 2 de març amb la Cursa 10K Femenina, una prova esportiva que compta amb el patrocini de la Generalitat. El dilluns 3 de març se celebrarà la constitució de la Comissió Interdepartamental d’Igualtat entre Dones i Homes, creada per decret del Consell del 18 de febrer, i que busca enfortir les polítiques d’igualtat en l’administració pública.

A més, el dijous 6 de març es durà a terme la presentació de l’estudi sobre la situació de la dona treballadora a la Comunitat Valenciana, elaborat per Mutua Universal en col·laboració amb la Generalitat, amb l’objectiu d’analitzar la realitat laboral de les dones a la comunitat i promoure mesures per reduir la bretxa de gènere en l’ocupació.

Finalment, el dimarts 11 de març se celebrarà una jornada sobre igualtat en les empreses de la Comunitat Valenciana. Durant l’esdeveniment, les empreses coneixeran de primera mà l’elaboració del missatge que es vol transmetre a la societat a través d’aquesta nova campanya.